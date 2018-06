Miles de asturianos se manifiestan contra la libertad provisional de "la Manada"

Miles de asturianos se lanzaron ayer a las calles para protestar contra la puesta en libertad provisional de los miembros de "la Manada". Las manifestaciones, convocadas en las principales ciudades de la región, repitieron las mismas consignas que ya resonaron en las calles españolas hace dos meses, cuando los cinco sevillanos fueron condenados por abuso sexual continuado, y no por violación, tras forzar a una joven en los Sanfermines de 2016.

Oviedo, Gijón, Avilés, La Felguera, Mieres, Castrillón, Pravia o Llanes fueron algunas de las localidades que registraron movilizaciones contra la decisión judicial. En Oviedo, según los cálculos de la Policía Local, 1.200 participaron en la protesta, convocada por la Plataforma Feminista de Asturias. "Estoy frustrada e indignada, se está dando carta blanca a los violadores para que vean que sus actos casi no tienen consecuencias", lamentaba la mierense Jennifer Berrocal, rodeada de multitud de pancartas en las que podían leerse mensajes como "Esta es nuestra manada", "¿Jugamos al teto?, tú me rechazas y yo te respeto", "No nací mujer para que me maten por serlo" o "De camino a casa quiero ser libre, no valiente".

Tras concentrarse en la plaza Eduardo Gota Losa la "marea morada" tomó las calles de Oviedo en dirección a la plaza de la Escandalera al grito unánime de "No es no, que parte no entiendes: la N o la O". "Estuvimos alerta todo este tiempo, a la espera de ver cuándo se producía el siguiente ataque y eso no tardó ni dos meses en producirse, golpeándonos ésta vez en forma de auto de libertad de cinco violadores condenados por abuso", destaca la plataforma en un comunicado leído en la concentración. El mensaje era claro: "No bajamos la guardia", afirman las feministas, que ya preparan nuevas movilizaciones.

"Sola y borracha quiero llegar a casa" clamaba el millar de personas que se concentró en la plaza del Parchís de Gijón. "Las mujeres asturianas estamos dando una lección a todo el mundo" decía Sara Combarros, del Movimiento "8M" y añadía que "gracias a que los hombres poco a poco se están dando cuenta de lo que pasa, cada vez somos más". Para este movimiento, las actuaciones judiciales hacen de este caso "un punto y aparte en la concienciación de todo el mundo" ya que según las manifestantes "ven que puede ocurrirle a cualquiera, a sus hijas, a sus mujeres o a sus nietas".