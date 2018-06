El polémico vídeo con el que inaugura el verano Paula Echevarría

Con la llegada del calor, modelos, futbolistas, actores e 'it girls' inauguran la temporada de playa y piscina y precisamente esto último es lo que ha hecho Paula Echevarría. Tras su separación de David Bustamante, la actriz asturiana no da demasiadas pistas en redes sociales sobre su vida privada. El rodaje de la miniserie "Los Nuestros"o los fines de semana con sus amigas son las únicas imágenes que comparte con sus seguidores. Con la llegada del verano ha cumplido con dos de sus tradiciones: la hoguera de San Juan y la foto (en este caso un boomerang) de los pies en el agua. Un mensaje natural y sin publicidad, pero con el que no ha escapado a los insultos de algunos de sus seguidores





La relación de la candasina con sus "followers" no pasa por su mejor momento. Algunos de sus seguidores se han vuelto "haters" tras la ruptura con David Bustamante y su relación con el futolista Miguel Torres, antes de que se hiciera pública la separación. Además muchos usuarios critican la cantidad de promociones que aparecen en su cuenta de InstagramPor el momento la actriz asturiana sigue adelante con su blog y da el pistoletazo de salida al verano con este posado, en el que luce el bikini de la firma de la que es imagen este año.