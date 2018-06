Netflix: cinco películas originales para un día lluvioso

Netflix no es sólo series. Las películas del gigante americano suelen pasar desapercibidas en muchas ocasiones como consecuencia de la calidad de sus series pero de vez en cuanto no está mal pararse a contemplar los largometrajes. En esta ocasión y viendo la gran cantidad de provincias en España que estos días están en alerta por lluvias torrenciales te traemos cinco películas originales de Netflix y poco conocidas que puedes disfrutar en esta plataforma de vídeo bajo demanda sin salir de casa. Para que luego no digas que no tienes plan o que no sabes qué ver esa noche que viene a casa un amigo con el que no tienes series en común.



Como librarte de tu jefe

Quién no ha sentido alguna vez que necesita un descanso en el trabajo, que le vendría bien que su jefe se enamorara y se perdiera unos días por un paraíso lejano. Pues eso mismo es lo que han pensado los dos jóvenes protagonistas de este largometraje de Netflix. Posiblemente la aplicación te ha recomendado varias veces esta película en las últimas semanas: es una de sus apuestas más recientes y tenemos que decirte que merece la pena. Tiene momentos de auténtica carcajada.



El ascenso

Si lo que quieres es una película para toda la familia que además muestre valores como la superación entonces tienes que decantarte por "El ascenso", un título que vuelve a unir lo mejor de la producción europea con el buen hacer de Netflix en Estados Unidos. Narra la historia de un joven africano que afronta el reto más importante de su vida por amor.



No soy un hombre fácil

Estrenada este mismo año "No soy un hombre fácil" es una de las joyas más desconocidas de Netflix. ¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si fueran los hombres los que sufrieran discriminación en la sociedad actual y representaran el sexo débil? Pues esta película te da la respuesta de lo que sucedería. Un título fundamental si se quiere entender el verdadero problema al que cada día hacen frente las mujeres en una sociedad como la occidental. Ideal para verla todos los sexos. Tiene escenas como la del bar en el que el protagonista sufre el acoso de varias mujeres que deberían ponerse en las escuelas de Primaria de todo el país.



No podía faltar en esta lista una película española. "Fe de etarras" (y más concretamente su campaña de promoción) llegaron rodeadas de una polémica pocas veces asociada a la factoría Netflix. Pero el debate mereció la pena. La cinta, con actores del nivel de Javier Cámara, ofrece menos risas de las que promete pero sitúa a los terroristas de ETA frente a un espejo cómico. El tiempo la alejará de polémicas y la acabará situando en el lugar que se merece.



La primera vez que nos vimos

Evidentemente en este ranking no podía faltar la película sensiblera con toque de humor. Si tienes el día "tonto" no dudes que "La primera vez que nos vimos" es una buena opción para verla armado con palomitas y una copa de vino. Narra la historia de un chico que tiene que revivir una y otra vez su primera cita con una chica. Un argumento ya conocido de otras cintas pero que aquí se nos presenta de un modo original. Añadela a tu lista.