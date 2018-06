La historia viral de la asturiana a la que le robaron la tarjeta y de la que todo el mundo habla

Twitter se consolida como una de la redes sociales más utilizadas para contar historias poco comunes. Y más desde que existen los "hilos", sólo hace falta recordar (por poner un ejemplo cercano) la historia de la mujer que fue a juicio por robar plantillas valoradas en 75 céntimos en un comercio chino de Gijón. Pues ahora es otra asturiana la que está de moda. En esta ocasión por contar cómo descubrió que una compañera de piso le había robado la tarjeta de crédito. La historia no tiene desperdicio de principio a fin.



Tan bien contada está que ya acumula más de un millar de retuits. Todo un fenómeno. "Lo primero que tenéis que saber es que esta es una historia real. Por petición de las supervivientes, algunos nombres han sido cambiados. Por respeto a las víctimas, el resto se cuenta tal y como pasó", comienza su relato la tuitera asturiana narrando la historia de algo sucedido hace dos años, justo cuando ella acababa de volver a Madrid tras una estancia en Asturias. Por aquel entonces compartía piso con cuatro chicas en la zona de Chueca."Ese fin de semana, me habían invitado a un festival de música cuyo nombre no recuerdo con la falsa promesa de que habría hamburguesas ricas. Por música electrónica al Ifema no voy pero por una hamburguesa rica ya te digo yo a ti que voy. Y fui", continúa. De la que volvía a casa la tuitera se da cuenta de que no tiene la tarjeta de crédito. Alguien se la había robado.



"Llega la noche. Me pongo a mirar la cuenta por la aplicación del banco. Y veo que hay un montón de pequeños cargos en mi cuenta. A números rojos", asegura. Los cargos que le habían hecho eran pequeños. Mientras está mirando los cargos en la tarjeta entra uno nuevo en un negocio de cerca de su casa y decide bajar a mirar qué pasa. Y al final resulta que la ladrona es su compañera de piso. Aquí te dejamos el hilo de Twitter.





A ver, esto es muy importante. El 26 de junio se cumplen dos años de la noche en que me hice leyenda en El Lateral de Fuencarral. Recordadme ese día que os cuente la historia. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 25 de mayo de 2018

Oh, Hi Mark. Ya es día 26. El aniversario de la noche en la que me hice leyenda en el Lateral de Fuencarral. Y como cuquialcaldesa vuestra que soy, una historia os debo, y una historia os voy a pagar. pic.twitter.com/ADFEpZe5XD — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Nuestra historia transcurre un caluroso domingo de Junio hace justo dos años. Vuestra sufrida heroína (moi) acaba de volver a la capital después de una temporada de reclusión en Asturias. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Ese fin de semana, me habían invitado a un festival de música cuyo nombre no recuerdo con la falsa promesa de que habría hamburguesas ricas. Por música electrónica al IFEMA no voy pero por una hamburguesa rica ya te digo yo a ti que voy. Y fui. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Así que dije: me voy. Y plot twist: me fui. Pero de camino a mi casa paré en el burger king porque si por algo vale un duro mi nombre es por MIS PRINCIPIOS. Y si yo me he prometido hamburguesa, DEBE haber hamburguesa. Corte a: la mañana siguiente. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

De la que vuelvo a casa quiero aprovechar para sacar cash del cajero como una peasant más. Pero hay un problema. Cuando llego al cajero descubro con horror que ¡NO TENGO LA TARJETA! pic.twitter.com/taqUHWRCFo — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Llamo a mi banco para bloquear la tarjeta. Mi banco me dice vía skynet que el número de operaciones que le estoy dando no es correcto. Y que me lo bloquea. Y no puedo hablar con ningún humanoide porque es domingo y porque fuck you thats why. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Llega la noche. Me pongo a mirar la cuenta por la aplicación del banco. Y veo que hay un montón de pequeños cargos en mi cuenta. A números rojos. YO A NÚMEROS ROJOS. Roja in the heart sí, pero roja in the numbers NO. Casi nunca. Lo juro. No. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Porque si el importe es pequeño puedes pagar así en muchos sitios y no hace falta ni firmar ni meter el PIN ni presentar DNI

Narradora: sí hace falta mostrar DNI, pero los comercios se lo pasan por EL FORRO DE LOS COJO*se la llevan* — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Son casi las 12 de la noche de un domingo, estoy en bragas en mi habitación de un piso compartido en Chueca sin la confianza suficiente con ninguna compañera para pedirle que me acompañe, ¿qué hago? ¿llamo a la policía? pic.twitter.com/54rfDZNhe4 — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Así que voy para allá porque, caco: you came to the wrong neighbourhood maderfaker. pic.twitter.com/IZu4ZV6cGX — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Y ahí estoy, con el encargado, buscando entre los recibos de la noche a ver si encontramos los de mi tarjeta y les suena quién puede ser, cuando el camarero, que ha estado poniendo la oreja todo este tiempo, se acerca. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Problema: yo desde mi posición no puedo ver a esa chica porque COLUMNA.

El corazón me late a mil por hora. El camarero y el encargado están ya en modo FULL ON PELICULEROS conmigo.

Encargado: Pidele la tarjeta a ver si es.

Camarero: No, que a lo mejor sospecha y se va corriendo. — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Pero yo estoy on fire. Yo voy a ir hasta el final. Soy la maldita madre de dragones de Chueca y suelto rayos laser con la mirada y see you in hell motherfucker.

Así que me asomo y; ¡¿a quién veo allí?! — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018

Vanesa que había entrado 10 días antes y pretendía que socializáramos en el piso (¿perdona?), la misma que robaba comida y cosas del baño de las otras. El caco era ella.



¡LA VANE ERA LA CACA! — Aggressive Retbeka ?? (@rebecasrz) 26 de junio de 2018