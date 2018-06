Lotería Nacional: números premiados del jueves 28 de junio

En este artículo vas a poder ver en unos minutos cuál es el número premiado en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 28 de junio de 2018. El número premiado (recuerda que hay un primer premio dotado con 300.000 euros y un segundo que tiene una asignación de 60.000 euros al décimo) aún no está disponible porque no se ha sorteado. Pero desde la redacción seguiremos el sorteo en directo a través de internet y en cuanto tengamos el número premiado te lo pondremos en esta noticia por lo que puedes actualizar este enlace, compartirlo en redes sociales o guardar la noticia para ver si te ha sonreído la fortuna. ¡Que tengas mucha suerte!

Si después de comprobar el número premiado en el sorteo de hoy no has tenido suerte ni en este ni en otro sorteos de los que se celebran en el día recuerda que en esta página de sorteos te contamos todos los días los números premiados tanto de los sorteos que hace Loterías y Apuestas del Estado como los que realiza la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El cupón, la Bonoloto o La Primitiva son sólo algunos de los sorteos cuyo resultado diario te ofrecemos cada noche (excepto la Lotería Nacional de los sábados que es a mediodía pero que también te contamos en nuestra web).

Loteria Nacional

Recuerda que en este sorteo que se celebra dos veces por semana tendrás premio si aciertas cinco cifras de alguno de los dos premios (el primero que tiene más gratificación o el segundo, que es un poco más modesto como es lógico), o si tienes aproximaciones, centenas, diversas extracciones o reintegros del programa de premios de cada uno de los sorteos que, en el caso de la Lotería Nacional, tienen lugar los jueves a las nueve de la noche y los sábados a eso de la una de la tarde todas las semanas (cuando no hay extraordinarios).

El sorteo de la Lotería Nacional de España es uno de los que más historia tiene de cuantos se celebran cada semana en nuestro país. Y también uno de los que más gente elige para jugar (y no sólo, aunque especialmente, en el sorteo extraordinario de Navidad o de Verano que son dos de los más vendidos cada año junto con el del Niño).

La Lotería Nacional se juega dos veces por semana: los jueves y los sábados aunque, tal y como te comentábamos, hay sorteos extraordinarios en momentos concretos tal y como su propio nombre indica.



Cómo participar

Participar en este sorteo de la Lotería Nacional es sencillo En los ordinarios de los jueves y los sábados y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado como en otras plataformas online. Pero ten mucho cuidado, la red está llena de fraudes y de páginas web que intentan dar seriedad y en realidad son sólo un fraude. Antes de invertir tu dinero y de gastarte algo en un boleto asegúrate de que la página web a la que has accedido es completamente legal.