Cupón ONCE, Tríplex, Súper ONCE y 7/39 del jueves 28 de junio

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) reparte hoy suerte con tres de sus sorteos: el mítico y conocido Cupón de la ONCE y dos de reciente creación, el Súper ONCE, el 7/39 y el Tríplex. Si quieres saber cuáles son los números premiados en este artículo te lo vamos a contar así que no te pierdas las novedades (debajo de estas líneas los tienes). Conforme vayamos conociendo los resultados iremos subiéndolos a la web. Puedes guardar este enlace o compartirlo en redes sociales. En este enlace tienes todos los días los resultados tanto de los sorteos de la ONCE como de los de Loterías y Apuestas del Estado.



El cupón de la ONCE de hoy jueves ha correspondido al número 74.464. La Paga ha ido a parar al número 003.

Es, sin duda, el juego más conocido de la ONCE. "Porque tú, a diario, eres extraordinario", ese es el eslogan con el que se anuncia cada día este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de España. Desde su web informan que cada día la ONCE reparte ilusiones y "miles de ellas tienen premio". De lunes a jueves, 55 premios de 35.000 euros. Los sorteos de este ya tradicional cupón de la ONCE se celebran de lunes a jueves. En ellos se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado.



La combinación ganadora en el Súpe ONCE de hoy ha sido la formada por los números: 36, 67, 63, 51, 55, 44, 27, 48, 47, 22, 42, 45, 70, 05, 32, 15, 40, 39, 60 y 19.

Una apuesta del sorteo del Súper ONCE (uno de los juegos menos conocidos por ser de los más nuevos de esta organización) está integrada por una combinación de números de entre las aceptadas en el producto más el precio pagado para dicha combinación. Existen 7 tipos de apuestas en función de la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 ó 5. Con estos elementos se podrá optar a los premios que correspondan, en función del tipo de apuesta, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos. El importe de la apuesta mínima es de 1 euro.



El número premiado en el Tríplex de hoy ha sido el 585.

En este caso la apuesta cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras de la combinación ganadora y en el mismo orden obtendrá 150 euros. A partir de ahí se pueden obtener premios de hasta 50 céntimos de euro. ¡Una ayuda nunca viene mal!



7/39

La combinacion ganadora en el 7/39 de hoy ha sido la formada por los números 2, 3, 19, 33, 5, 17 y 10. El reintegro ha correspondido al número 9.

Este juego consiste en elegir 7 números en cada bloque, siendo indiferente su orden. Cada bloque contiene 39 números. Los 7 números conformarán una apuesta sencilla. El número máximo de apuestas sencillas en un boleto son 8.

Esperamos que tengas mucha suerte y que lo más importante es siempre mantener una actitud responsable ante los juegos de azar. Si ves que los juegos influyen demasiado en tu vida y que la condicionan o que te gastas demasiado dinero no dudes en ponerte en manos y en contacto de algún profesional.