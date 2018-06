La víctima de "la Manada": "Aunque penséis que no os van a creer, denunciad"

La víctima de "la Manada" rompe su silencio. La joven que sufrió los abusos de cinco hombres durante los Sanfermines de 2016 -condenados a nueve años de prisión y ahora el libertad provisional hasta que se resuelvan todos los recursos presentados a la sentencia- habló ayer por primera vez. Su mensaje a todas las mujeres: "Contadlo. Hacedlo como queráis, pero contadlo".

La víctima de los abusos de un grupo de chavales, autodenomidados como "la Manada", tenía 18 años cuando ocurrió todo. Hoy, tras dos años de lucha en los tribunales y con la opinión pública a su favor, pide no callar ante las violaciones. "Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit, hacedlo como queráis, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos", escribió la joven, cuyo caso ha provocado masivas manifestaciones en España en los últimos meses.

"Quisiera agradecer a toda la gente que, sin conocerme, tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme estar sola, por creerme, hermanas. Gracias por todo", comentó en una carta leída por la presentadora Ana Rosa Quintana, en su popular programa de la cadena privada Telecinco.

En el texto no habla de la violación en sí misma, ni de la condena, ni de la puesta en libertad provisional de sus agresores. Sus palabras muestran agradecimiento: "Mamá, papá; gracias por haber sacado fuerzas y dármelas a mí".

La carta de la joven madrileña también da aliento a otras víctimas: "No podemos bromear con una violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo. Por favor, sólo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis".

Fuerza

"Pensaréis que no tenéis fuerzas para luchar, pero os sorprendería saber la fuerza que tenemos los seres humanos", explica la joven en su misiva. Y prosigue: "Lo más importante es denunciar. Nadie tiene que pasar por esto. Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta. De ir sola a casa o de llevar una minifalda. Nos tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta sociedad, donde esto le puede pasar a cualquiera, os lo aseguro".

Durante el juicio a los miembros de "la Manada" han sido muchas la manifestaciones en todo el país en apoyo a la víctima. La indignación por la sentencia que los condenó el pasado mes de abril por abuso sexual y no por violación removió conciencias. Muchas mujeres participaron en una campaña en redes sociales donde revelaron abusos sufridos, bajo la etiqueta #cuéntalo.

"Personalmente, con que mi caso haya removido la conciencia de una persona o haya dado fuerzas a otra persona para luchar, me doy por satisfecha", agregó en su carta la víctima de "la Manada".