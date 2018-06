Ocho acertijos que solo pueden resolver las personas muy inteligentes

Los retos son algo que a muchas personas les gustan. Más allá de los videojuegos en los que hacer que la mente discurra, de toda la vida se han usado acertijos para dar un paso más allá y hacer que el cerebro no se quede dormido.

Así, el lector podrá echar un buen rato con las ocho adivinanzas más complicadas y que están dirigidas a personas con un intelecto superior. Y no porque para dar con la solución haya que hacer cálculos matemáticos. Ya se sabe que los acertijos suelen esconder la evidencia. Solo hay que ir un poquito más lejos y dejar al cerebro despertar.



Acertijos:



1. Estás escapando de un laberinto, y hay tres puertas frente a ti. La puerta de la izquierda conduce a un infierno. La puerta en el centro te lleva a un asesino mortal. La puerta de la derecha te conduce a un león que no ha comido en tres meses. ¿Qué puerta eliges?

2. Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es?

3. El padre de Juan le dice a su hijo que le va a otorgar dos monedas de curso legal. "Entre las dos suman tres euros, pero una de ellas no es de un euro". ¿Cuáles son las monedas?

¿Qué monedas tendrá el hijo de Juan?

4. Ponedme de lado y seré todo. Cortadme a la mitad y seré nada. ¿Qué soy?

5. ¿Qué puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en cien años?

6. En un estanque hay 10 peces. 5 murieron y 5 se ahogaron. ¿Cuántos quedan?

7. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos?

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/%C2%BFC%C3%B3mo%20se%20sobrevive%20a%20una%20ca%C3%ADda%20as%C3%AD?

8. Si lo llamas por su nombre desaparece ¿Qué es?

¿Crees que has dado con ls repuestas exactas? ¿Te falta alguno por resolver? Si eres de los primero baja un poco y comprueba cuántas has acertado. Si eres de los segundos, no te rindas, discurre un poco más, tu cerebro lo agradecerá.

Respuestas:

1. La del león, ya que después de tres meses sin comer estaría muerto.

2. Su madre.

3. Una de dos euros y una de un euro. El padre dice que una de las monedas no puede ser un euro, pero la otra sí.

4. El número 8. De lado parece un símbolo de infinito. Cortado por la mitad se convierte en dos ceros.

5. La letra M. Aparece una vez en la palabra minuto, dos en momentos y ninguna en cienn años.

6. Quedan 10 peces porque nunca dejaron el estanque.

7. El silencio.

8. Cayendo del primer piso, ya que el enunciado no especifica desde qué piso cae la persona.