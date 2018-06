Por qué no se emite Pasapalabra

¿Echas de menos Pasapalabra? ¿Eres de los que disfruta cada tarde con el concurso de Christian Galvez? Pues estos días no lo debes de estar pasando bien Telecinco ha decidido dar un descanso al concurso como consecuencia de la emisión de los partidos del mundial de fútbol que este año se celebra en Rusia. Se espera que el concurso regrese dentro de unos días.



Sálvame

A pesar de la celebración del Mundial muchos seguidores de Pasapalabra creían que el concurso de Telecinco volvería a emitirse esta misma tarde como consecuencia de la jornada de descanso del fútbol. Pero tampoco tuvieron suerte. Los responsables de la cadena decidieron prolongar Sálvame, el programa estrella de las tardes que hoy se prolongará hasta las nueve de la noche.



Mientras se prepara la vuelta el que también prepara su regreso es Fran, el crack asturiano que tuvo que abandonar el programa por problemas familiares y que estos días continúa en casa preparando la grabación de nuevos episodios de Pasapalabra. ¿Cómo se prepara? Estudiando el diccionario y viéndose todos los programas que se han emitido a lo largo de los últimos años. Y algo nos dice que su preparación funciona. En los últimos programas Fran llegó a quedarse a sólo una palabra de completar el rosco.



Pasapalabra se ha convertido en los últimos años en uno de los buques insignia de Telecinco. Tanto que la cadena de Fuencarral intentó duplicar su éxito y probó Pasapalabra en familia a mediodía. El objetivo era competir con el programa de cocina de Carlos Arguiñano que se emitía en Antena 3 en esa misma franja horaria (y con La Ruleta de la Suerte y Los Simpsons). No en vano Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la historia de la televisión.



Audiencia

A pesar de que numerosos fans de Pasapalabra se han quejado en redes sociales de que Telecinco no emita el concurso lo cierto es que, tal y como cabía esperar, la estrategia le está saliendo bien a la cadena de Fuencarral. Un Mundial no lo hay todos los años y eso se nota en las audiencias. No en vano los partidos en los que juega España han alcanzado este año cuotas de pantalla de hasta el 70 por ciento. Algo dice a los expertos que Telecinco no lo va a tener difícil para volver a superar este mes a su competidor más directo: Antena 3. A lo largo de los últimos meses la cadena de Fuencarral ya había ido ganando terreno a la cadena de Atresmedia. Y precisamente fue el fútbol (la Champions) la que hizo que Antena 3 estuviera a punto de alzarse con el liderazgo.