´Me cago en tu...´ Pesadilla en la cocina llega al bar de los insultos, los timos y el moho en la comida

Cada semana que pasa parece que el cocinero Alberto Chicote afronta un reto aún más difícil en su programa Pesadilla en la Cocina, de La Sexta. ¿Parecía difícil superar lo que hemos visto hasta ahora? Pues aún se puede hacer. ¿Cómo? Mezclando insultos, restaurantes vacíos y hasta moho en la comida. Todo un cóctel que se va encontrar el cocinero este miércoles en el programa que emite La Sexta a las diez y media de la noche en lo que supone un nuevo episodio de la nueva temporada de este afamado programa.

En esta ocasión Chicote se desplaza hasta Pamplona. La capital de Navarra es famosa, como buena parte de la zona de La Rioja y el Pais Vasco, por sus tapas. Parece que por eso un negocio como el Jatetxea Olé debería de triunfar. "Aquí dicen que todo va de maravilla así que no se para qué me habrán llamado", confiesa el cocinero en la promo del nuevo capítulo poco antes de que se oiga en la cocina un "me cago hasta en tu€.".



La premonición

Pero la realidad no es como la pintan los propietarios del negocio. Había clientes que ya habían tenido hace dos años una premoción sobre lo que pasaría. "Ni Chicote los salva, horror en estado puro, la plantilla es lo peor de cada casa, camareros rebotados de otros sitios y han venido a juntarse en este local, no digo antro por ser educado", confiesa en una web de opiniones uno de los clientes del local haciendo hincapié en que en este establecimiento "no se salva nada, ni la terraza, ni lo que comes€".



Los "timos"

No es el único que critica (ni mucho menos). "La comida ni fu ni fa. Si la atención fuera buena, se podría salvar. Pero si encima de servirte lento lo hacen como si fuera un favor, lástima porque la ubicación es privilegiada", sentencia otro usuario de las redes sociales. "Horroroso que engañen a la gente de esta manera: menú del día primero, segundo bebida y postre a 15 euros, unas rabas de paquete a 11 euros así no hay derecho", relata otra usuaria. ¿Conseguirá Chicote cambiar los precios, los malos hábitos y (sobre todo) aumentar la clientela?