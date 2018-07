Cuando vuelve Pasapalabra a Telecinco

Cuándo vuelve Pasapalabra. Esa es la gran pregunta que barajan los fans del conocido programa de Telecinco. "Las tardes ya no son lo mismo sin el concurso", aseguran en los foros de debate que se han establecido en torno a este formato, uno de los más seguidos del mundo. Pues bien, tenemos una buena noticia: Telecinco baraja volver a emitir el concurso el próximo miércoles, si bien este extremo aún no está confirmado por la principal cadena de Mediaset España. Ese día no será, eso sí, cuando vuelva Fran González, el crack asturiano que tuvo que abandonar el concurso por problemas familiares.

Lo cierto es que el próximo miércoles no hay partido del Mundial por la tarde. El comienzo el viernes de las jornadas de cuartos de final hacen que miércoles y jueves Telecinco tenga esa hora "libre" de fútbol. Pero hay un problema: algo similar pasó la semana pasada durante la jornada de descanso del mundial y la cadena que preside Vasile decidió seguir dejando en el cajón Pasapalabra. En su lugar Telecinco prolongó (aún más) el programa Sálvame. Su buque insignia sigue funcionado pero, eso sí, prolongarlo más de la cuenta puede tener consecuencias negativas: la pasada semana no fueron pocos los seguidores de Pasapalabra que se quejaron cuando vieron que pasaban las horas y su concurso no empezaba. "No nos tienen ningún respeto", decía un usuario de Facebook en la página oficial del programa.

A pesar de su gran éxito (ha triunfado en cadenas de todo el mundo) en las últimas semanas Telecinco había explotado demasiado el formato. Llegaron incluso a emitirse dos ediciones: una denominada "en familia" a mediodía y la habitual de tarde. La nueva versión llegaba, de hecho, para tapar el hueco que dejaba Hombres Mujeres y Viceversa tras su traspaso a Cuatro. Quizá los directivos pensaron que Pasapalabra necesitaba un descanso y se dieron cuenta de que el Mundial de Fútbol de Rusia podía dar la excusa perfecta para que se lo tomara.



Las críticas al programa no llegaron sólo por su ausencia en la parrilla. Hubo muchos seguidores de Fran que llegaron a insinuar que la cadena tenía un trato de favor hacia sus contrincantes, lo que hizo el que asturiano se quedara muchas veces a punto de conseguir el rosco pero sin opciones de ganar. El propio Fran aseguró, en una entrevista a La Nueva España en la que confesó como prepara el programa que sigue desde hace años, que "no me fijo en las preguntas que le hacen a ella (su contrincante) procuro estar sólo preocupado de lo mío". Esa humildad de Fran es lo que le ha hecho ganarse a un público que ahora espera su regreso (y el del programa).