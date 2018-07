Javier Hernanz: "Repetiría hoy mismo esta experiencia"

Esta noche, a las 22:30, el asturiano Javier Hernanz intentará seguir vivo en "Bailando con las estrellas". Llegado el ecuador del programa el piragüista ha conseguido estar entre los mejores. Hasta ahora se han ido del programa seis concursantes, Gemma Mengual, Fernando Guillén Cuervo, Rossy de Palma, Merche y Topacio Fresh. Hernánz sigue en liza junto a la bailarina que le acompaña en cada número, Rosa Carné.

El asturiano solo ha sido salvado en el último momento en una de las galas, concretamente en la sexta de ellas cuando la pareja formada por Javier y Rosa recrearon la mítica escena de Pulp Fiction en el que Uma Thurman y John Travolta bailaban en la hamburguesería el tema "You never can tell".

Lo cierto es que Javier Hernanz nunca ha sido elegido como el mejor de "Bailando con las estrellas" pero su destreza le ha servido también para no ser elegido nunca como el peor de la noche. Ha bailado de todo, pasodoble, foxtrot, samba, quickstep, vals, jive y rumba. Hoy, en la gala número ocho probará suerte con un baile urbano.

Hasta el momento la mejor puntuación que Javi Hernanz y Rosa Carné han conseguido ha sido bailando rumba, con un total de 23 puntos sobre 30 posibles. El peor día para la pareja fue tras un pasodoble que no dejó buen sabor de boca al jurado y que tan solo consiguió 16 puntos.

En la noche de hoy Hernanz tendrá que superar a los otros cinco concursantes y sus parejas. El favorito en las apuestas es el cantante David Bustamante, seguido de la influencer Patry Jordán la empresaria e hija de José Bono, Amelia bono, el humorista Manu Sánchez y el otro asturiano del concurso, el diseñador Pelayo Díaz.

El programa, presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz, cuenta con un jurado formado por Moira Chapman, coreógrafa y directora de producción y los bailarines y coreógrafos Joaquín Cortés e Isabel Pérez. Por su parte Vicky Gómez, bailarina y profesora de Operación Triunfo es la encargada de adaptar las coreografías a un formato televisivo.

'Bailando con las estrellas' recibirá esta noche a los cantantes Becky G y Roi. La cantante americana presentará su tema 'Sin pijama', el videoip cuenta con más de 420.000 reproducciones en Youtube y es Disco de Platino en España. Por su parte, el cantante salido de Operación Triunfo, Roi presentará su primer trabajo musical, ´Por una vez más´.