Así le pidió matrimonio un gijonés a su novio dos meses después de conocerlo en First Dates

"A veces me da hasta miedo, con una simple mirada nos decimos todo". Así resume José Ramón, gijonés y desde hace dos meses un de los participantes más conocidos de First Dates, el programa de citas que Cuatro emite cada noche y que engancha a millones de espectadores por sus historias, algunas felices y otras no tanto. En el caso de este gijonés los querubines del amor acertaron de lleno. Tanto que el asturiano volvió ayer al programa pero en esta ocasión para pedirle matrimonio al que desde hace dos meses es su novio.

La historia comenzó a finales de mayo. Fue entonces cuando Cuatro emitió la cita que habían tenido José Ramón y Xuan. Y ya por aquel entonces la cosa pintaba bien. "Somos dos personas que se mueren si no están juntos", llegó a confesar el novio del gijonés. "Podríamos ser los protagonistas de una película de Disney", resumían. Iba todo tan bien que sólo quedaba dar un paso más: el de casarse.

"Sé que eres el hombre de mi vida y me gustaría ser el hombre de tu vida. Me gustaría casarme contigo", le espetó anoche el asturiano a su pretendiente en lo que supuso su vuelta al programa. La respuesta no se hizo esperar y fue, como todos esperaban, afirmativa. Así que y hay boda a la vida.

Lo cierto es que según trascendió luego a través de varios periódicos lo de Xuan y Jose Ramón no fue, tal y como se conoce, un amor a primera vista. Ellos ya se "conocían": ambos son vecinos de Gijón y habían hablado por redes sociales aunque no se hubieran visto nunca en persona. Pero el día que se conocieron se gustaron. Tanto que se llegaron incluso a besar delante de las cámaras. No dejaron nada a la improvisación. En la cena las frases de amor se repetían. "¿Tú y yo no hemos estado juntos en otra vida?", se llegaron a decir. Todo muy romántico. Tanto que era evidente que algo como la pedida de mano en la boda tenía que pasar antes o después.

Desde el propio programa se mostraron encantados con la petición de mano y, como muchos en redes sociales, los responsables de First Dates les desearon todo lo mejor a la pareja para los próximos años. Y eso que no es la primera vez que surge el amor. Entre las miles de citas televisivas que se emiten cada semana (alguna que otra con muy poco éxito) siempre surge alguna historia que merece ser rescatada. Como la de Xuan y José Ramón. Y que dure.