"El portero de mi edificio me tocaba e intentó penetrarme cuando tenía 8 años"

"El portero de mi edificio me tocaba, se masturbaba delante de mí y, en una ocasión, intentó penetrarme pero no pudo; no sé que le pasaría pero no lo consiguió; una luz me iluminó en aquel momento. Tenía ocho años". Este es el desgarrador testimonio de Agustina Guglielmetti, una mujer de 38 años natural de Argentina y residente en Oviedo. Su historia coincide con la de su hermana. Ambas fueron víctimas del mismo hombre pero no lo supieron hasta hace unos meses. Cuando lo hicieron público a raíz del movimiento "Cuéntalo", que nació en redes sociales a partir de la polémica sentencia a los cinco miembros de "la Manada", condenados a nueve años de prisión por abusar de una joven en los Sanfermines de 2016. La víctima pidió la semana pasada a las mujeres que denunciasen. Tres asturianas cuentan los abusos que sufrieron a LA NUEVA ESPAÑA.

"Lo que no te haga a ti se lo haré a tu hermana" le decía el portero del edificio en el que vivía Guglielmetti, en Argentina. Eran cinco hermanos y, como su madre trabajaba durante todo el día, pasaban muchas horas solos. "Me invitó a su casa a jugar con su hijo y comenzaron los primeros abusos; como no quería volver me esperaba en el ascensor o en la escalera". Vivía con un miedo constante y no contó nada creyendo que así protegía a su familia: "Amenazaba con matar a mi madre si contaba algo", recuerda. Tras dos años de calvario se mudaron de piso y en 2002 vino junto a su familia a vivir a Oviedo. Su pasado quedó enterrado hasta que hace unos meses decidió revivirlo para animar a otras personas a denunciar casos de abusos. "Esto te marca de por vida", asegura la argentina. Tanto que no hace mucho riñó a un hombre que miraba demasiado a su hija de ocho años mientras esperaban en un paso de cebra a que el semáforo se pusiera en verde.

El relato de María Corral no responde a un caso de abuso sexual pero sí a una agresión machista. El de Jara Cosculluela relata un episodio en un taxi que es "es la típica historia que nos pasa a las mujeres por el hecho de ser tías". Puedes leer todos los relatos al completo en este enlace.