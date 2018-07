Esta gata es la razón por la que Twitter está invadido por los felinos

Dicen que si tienes un gato triunfas en las redes sociales y que las fotos de gatitos son lo que más se ven de internet. Pues algo de razón tienen que tener quienes sostienen estas afirmaciones a raíz de la revolución que el pasado martes supuso la llegada al Twitter de Nova, la gata de una tuitera que ya supera los 65.000 "me gustas" en la red social por su peculiar forma de sentarse. La dueña de esta pequeña gatita puso en una foto en redes sociales que conmovió a cientos de internautas y que hizo que mucha gente se animara a compartir instantáneas de sus mascotas. Sí, Nova es la causa por la que ves tantos gatitos en Twitter. Pero tiene una historia muy triste detrás.



"Bueno, ya que le encanta a la gente, que sepáis que la abandonaron en la calle mis vecinos al mudarse y cuando la vi me la insta-llevé a casa y a mimarla. Se llama Nova", afirma la dueña de la pequeña Nova, Carmen Segado. "Y no os preocupéis, conmigo esta super contenta, odio que los animales sean tratados mal y abandonados. Se me partió el alma cuando la vi en la calle y sabia que era de los vecinos. Me sigue a todas partes, duerme conmigo, come conmigo, todo de todo", concluye.





A mi gata le encanta sentarse asi. Me meo xDDDDD pic.twitter.com/e2ijS94Z6w — Carmen Segado (@LunahDawn) 3 de julio de 2018

Abandonos

Adopción responsable

Lo cierto es que la peculiar forma de sentarse de Nova ha vuelto a traer a la actualidad un tema más que preocupante: el abandono de animales durante la época de verano. Algunas familias a las que los Reyes Magos les regalaron un cachorro se ven estos días sin posibilidades para irse de vacaciones y abandonan a perros y gatos. Las protectoras avisan de que estos días viven sus peores días. A pesar de la gran cantidad de albergues y de organizaciones no gubernamentales que han ido surgiendo en los últimos años con el "boom" del movimiento animalista los encargados de estas instalaciones se ven desbordados. Es por eso que muchos piden, ahora más que nunca, colaboración y concienciación. Todos llaman a luchar contra la venta de animales. Else ha convertido casi en un lema de las redes sociales.Desde el periódico también hemos querido colaborar con la acogida de animales y la adopción. Desde el portal Albergaria puedes encontrar cientos de pequeños amigos peludos que puedes llevarte a tu casa para que te hagan compañía y te den cariño. Pero recuerda que la adopción debe ser siempre responsable.