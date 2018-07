Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto y ONCE de hoy jueves

Hoy jueves 5 de julio es el día de los sorteos por excelencia. Por eso en este artículo te vamos a intentar resumir todos los sorteos que hoy se celebran para que no te pierdas ningún número premiado. El sistema es sencillo: pincha encima de cada nombre para llevarte al artículo de cada sorteo en donde podrás saber la combinación ganadora. Recuerda que todos los días puedes encontrar los números en nuestra página de sorteos.



Tendrás premio si aciertas las cinco cifras de alguno de los premios, o si tienes aproximaciones, centenas, extracciones o reintegros del programa de premios de cada sorteo. Los sorteos tienen lugar jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas. En cuanto se sepa el número ganador en este sorteo y en otros como la Primitiva y la Bonoloto puedes consultarlos en la página web del periódico.



Para participar en el juego de la lotería Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.



Recuerda que el sorteo del cupón de la ONCE es diario y que si no has conseguido dar con la combinación ganadora puedes tener mañana una nueva oportunidad que, además, el viernes es más grande al sortearse el Cuponazo. Los cupones de la ONCE los puedes comprar a tu vendedor habitual o en puntos autorizados como estancos o gasolineras.También puedes consultar en nuestra web los resultados del Súper ONCE y el Tríplex.



Cada apuesta de Bonoloto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49 (números del 1 al 49). Puedes escoger el que más te guste o dejar que tu lotero lo deje al azar.