Los nuggets de coliflor con los que lograrás que tu hijo coma verduras

Muchas veces las verduras tienen mala fama. En no poca ocasiones los más pequeños de la casa no quieren ni oír hablar de coliflor o de berenjenas y a veces ni tan siquiera las han probado. Como es más que importante que los más pequeños (y todos en general) cumplan la regla de comer cinco piezas de fruta y verdura cada día y que se acerquen a la comida tradicional, sin ultraprocesados, hoy te traemos una receta que por sencilla no deja de ser original: Nuggets de coliflor. Si le presentas la verdura de una forma divertida acabarán viéndola como un alimento "amigo". ¿Te animas a probar la receta? Es muy sencilla pero no la única que puedes consultar en nuestra web, por ejemplo, unos entrantes que puedes hacer sin tan siquiera esfuerzo como el guacamole en menos de un minuto.

Pero vayamos a la receta del día. Una de las ventajas de este plato es que vas a poder hacerlo sin muchos ingredientes. Tampoco vas a necesitar una cocina enorme ni utensilios raros de encontrar. Los Nuggets de coliflor valen para todos los públicos tengas o no destreza en los fogones. Sólo necesitarás una batidora, papel de horno y un horno. Algo que hay en casi cualquier cocina por muy pequeña o muy poco profesional que esta sea.



Ingredientes

Para empezar, ¿qué necesitamos? 400 gramos de coliflor, dos huevos, 150 gramos de queso de cabra y unos 70 de pan rallado. Ten en cuenta que estos son los ingredientes para dos personas y para que los Nuggets te quepan en la bandeja del horno. Si invitas a más gente a cenar tendrás que hacer un poco más.



Elaboración

Y, ¿cómo lo hacemos? Pues más sencillo no puede ser: introduce todos los ingredientes en un bol y tritura con una batidora hasta que te quede una masa homogénea. Son ingredientes no excesivamente duros por lo que (dependiendo de al batidora) lo podrás lograr en poco más de un minuto. Luego coge una cuchara y empieza a hacer montoncitos encima del papel de horno. Mete la mezcla en el horno a 220 grados unos 20 minutos (hasta que estén dorados) y ¡ya lo tienes!.

Puedes combinar esta receta con cualquier salsa que quieras. Nosotros te recomendamos que hagas una de yogur, que le viene muy bien para aliviar el sabor duro de la coliflor. ¡Que aproveche!