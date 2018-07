El truco de los ´montoncitos´ que te hará ahorrar más de 1.000 euros al año

Seguramente a estas alturas del año, a las puertas de las vacaciones, te estás planteando el porqué no has ahorrado nada para los días libres. Pues tenemos la solución para ti. El truco está en organizarse con tiempo. ¿Conoces el método de los montoncitos para ahorrar? Tiene muchos nombres pero la filosofía es sencilla: ahorra por adelantado. Es como si pidieras un préstamos pero en vez de pedirlo después de gastar lo pidieras antes. Los expertos en ahorro dicen que se pueden llegar a ahorrar hasta 1.000 euros al año. Y lo que se ahorra, además, son disgustos. En el fondo este método es una especie de nueva versión del "kakebo japonés".

Nos explicamos: si te quieres ir de vacaciones en septiembre, por ejemplo, empieza en enero a apartar cada mes un montoncito de tu sueldo y a meterlo en un sobre con el título "vacaciones". Pongamos 100 euros la mes. Cuando te des cuenta llegarás a tener 900 euros en ese sobre. Pero no lo hagas sólo con un gasto previsto. También deberías hacerlo con los imprevistos creando sobres, por ejemplo, en los que guardes para una futura "reparación del coche".

Evidentemente el sueldo es limitado y no te dará para dividirlo en miles de montones. Por eso es importante que fijes tus prioridades: elige cuatro o cinco cosas en las que quieras ahorrar. Intenta que al menos una sea la de los imprevistos. Así, por ejemplo, cuando tengas que afrontar una reparación de más de 1.000 euros en el coche puedas hacerlo con seguridad de que eso no va a impedir tus planes.

Una vez descontados todos los "sobres" en los que quieres ahorrar tendrás en tu mano el dinero que te queda para pasar el mes. Procura estirarlo. Recuerda que hace días ya te dimos unos consejos para ahorrar que te pueden resultar más que útiles. No hay nada comparable a la sensación de que llegues a final de mes y, después incluso de ahorrar, te sobre algo de dinero.

Si es el caso tienes dos opciones (incluso puede que puedas cumplir con las dos): date un capricho o mete aún más dinero en el montón de las vacaciones o en el del regalo de la boda de ese amigo que se casa este año y con el que quieres tener un detalles especial.

La clave del ahorro, en eso coinciden todos los expertos, es la previsión. Por eso muchos bancos han establecido ya en sus cuentas pequeños apartados que en algunos casos se llaman "huchas" y en los que también puedes ir metiendo dinero para futuros gastos. Es la misma filosofía pero más "profesional".