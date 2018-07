Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional: resultado de hoy sábado 7 de julio de 2018

Hoy sábado, 7 de julio de 2018, se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional, un acontecimiento que levantado gran expetcación y que se celebrará desde el Castillo de Santiago, ubicado en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Este sorteo solo tiene lugar una vez al año y se realiza por bombos múltiples. El resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de julio de 2018, aún no está disponible. Un único acertante podrá hacerse con 20 millones de euros en gran premio especial del Sorteo "Extraordinario de Vacaciones".

En este artículo te contaremos (en cuanto el resultado sea público) cuál es el número premiado (la combinación ganadora) del sorteo de la Lotería Nacional de hoy. Puedes actualizar este mismo enlace para saber los números agraciados. Recuerda que todos los días puedes consultar el resultado de este y otros sorteos en nuestra página de combinaciones ganadoras. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, ni en este ni en otros sorteos (aquí tienes todos los resultados de los últimos días) puedes volver a intentarlo.

Los premios en este Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional se reparten de la siguiente manera:

Un Premio Especial de 20.000.000 de euros a un solo décimo

Un Primer Premio de 2.000.000 de euros por serie

Un Segundo Premio de 600.000 euros por serie.

Un Tercer Premio de 200.000 euros por serie

Tendrás premio si aciertas las 5 cifras de alguno de los premios, o si tienes aproximaciones, centenas, extracciones o reintegros del programa de premios de cada sorteo. Los sorteos tienen lugar jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas. En cuanto se sepa el número ganador en este sorteo y en otros como la Bonoloto puedes consultarlos en la página web del periódico.

El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas.