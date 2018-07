La sorprendente imagen para promocionar Asturias de una agencia de viajes vallisoletana

Lógicamente se trata de un malentendido, pero no deja de ser curioso que para promocionar unos viajes vacacionales a Asturias se utilice una imagen muy distinta a la que ofrece el Principado.



El desliz es de una agencia de viajes vallisoletana que ha confundido un paraje apetecible pero que difiere mucho de lo que un turista se puede encontrar en Asturias. Una sabana africana, con sus elefantes y todo, y su puesta de sol no parece el mejor ejemplo del Principado. Menos aún con el tiempo que se está sufriendo en territorio astur donde el sol no deja verse en casi ningún momento.





Ayer descubrimos en una agencia de viajes lo poco que conocemos España. Es especial me refiero a la sabana asturiana y al oceano extremeño. Enorme. pic.twitter.com/yerEbLWDQN — Sara B. (@aleyt1) 6 de julio de 2018