Agenda cultural de Asturias

Gijón

Fiesta en Llantones. A las 12.00 horas, procesión con un coro rociero, y a las 13.00 horas, misa solemne seguida de actuaciones folclóricas y sesión vermú con música. A las 17.00 horas habrá campeonato de tute y parchís.

Fiesta en en Lavandera. Hoy a las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, con procesión y sesión vermú. A las 14.30 habrá parrillada, a las 18.15 horas habrá concurso de dibujo y a las 22.30 verbena con un DJ.

Fiestas en Veriña. Celebración de Santa Isabel, con misa a las 13.00 horas y reparto de vino y bollo a los socios.

Música Antigua. En el Antiguo Instituto, concierto inaugural del festival a cargo de "Musica Alchemica", a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Interpretarán cinco sonatas de Corelli.

Metrópoli. Las actividades arrancan a las 12.00 horas en la Feria de Muestras. A las 13.00 horas, desfile de Star Wars. A las 21.00 horas actúa "Atom Rumba", y a las 23.00 horas lo hará "Muchachito".

Festival del cosmos. A las 10.30 horas, conferencia de Sergio L. Palacios sobre "Alienígenas en la niebla". A las 11.30 horas, conferenca sobre la "Guía del autoestopista para el Sistema Solar. Presente y futuro de la exploración espacial", a cargo de Santiago Pérez-Hoyos. A las 12.30 horas se clausura el Festival.

Música en la calle. A las 19.00 horas, actuación de "Drop" en la Plaza del 6 de Agosto. Coros y Danzas Flor de Xaranzaina, en la Plaza de Italia a las 13 horas.

Bicicletada de Muyeres. A las 19.00 horas, salida desde las Termas Romanas para dar una vuelta en bici y llegar a la Semana Negra a las 20.00 horas.

Visitas guiadas. Al Pueblo de Asturias, a las 12.00 horas, y a la Ciudadela, a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Arqueobús. Excursión al parque arqueológico natural de la Campa Torres y el Museo de la Villa Romana de Veranes. De 16.30 a 19.30 horas.

Monólogo teatralizado. En el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés, a las 20.00 horas.

"Semana negra". A las 17.00 horas se abre el recinto ferial en los terrenos de Naval Gijón. A las 21.00 horas, presentación de "La noche que no paró de llover", de Laura Castañón. A las 22.30 horas, Concierto en el escenario central de "Last Days of Eden".

Antiqvo rural. El grupo Xistras, especializado en repertorio medieval y renacentista, ofrecerá una actuación musical en la iglesia de San Vicente de Caldones a las 12.00 horas.

Oviedo

Folclore. La banda de gaitas "Xácara" y el grupo de baile "La Xordia" actuarán hoy, a partir de las 11.00 horas, por el centro y el casco antiguo, dentro del programa municipal "Folclore en la calle".

"Dirty Dancing". Última función de "Dirty Dancing, el musical", hoy, en el Campoamor (calle de Pelayo) a las 17.00 horas. Las entradas cuestan 39, 45 y 59 euros.

Conciertos. El acordeonista Dani actúa hoy en "Espacio Estilo" (calle de Joaquina Bobela), a las 18.00 horas; entrada libre. El "Coro Sonea" cantará en la sala "La Salvaje" (calle de Martínez Vigil), a las 20.00 horas. "Les Cósmiques" amenizan la sesión vermú a las 13.30 horas en "La Casona de la Montaña", en el parque de Invierno.

Fiestas en Trubia. Reunión de coches clásicos en Trubia, hoy a partir de las 11.30 horas en el marco de las fiestas sacramentales de la localidad. A las 12.30 horas, entrega del premio Trubieco del año, sesión vermú y gran corderada para comer. Por la tarde, a las 17.00 horas, juegos infantiles y actuación del "Dúo Fusión" a las 19.00 horas.

Las Regueras

Santa Ana de Premoño. Santa Ana de Premoño celebra hoy el día grande de sus fiestas. A las 10.00 horas comenzará la XIII Ruta ecuestre de Premoño. A las 13.00 horas se celebrará la misa y procesión en honor de Santa Ana. Por la tarde, a las 18.00 horas, como novedad, tendrá lugar el I Desafío Premoño Horsemanship. También habrá juegos infantiles.

Avilés y comarca

Sol Celta. El Festival Sol Celta llega hoy a su fin. El mercado celta se podrá visitar a partir de las 12.00 horas. A las 13.15 horas concierto vermú en la calle el Sol con 'Los Pinflois'. A las 13.30 horas concierto vermú en la plaza Carlos Lobo con 'Gaizuka Folk'. A las 17.30 horas se celebrará un pasacalles por el recinto de la mano de 'Entre el pozo y la fuente pro-distorsión', a las 19.00 horas teatro en la calle el Sol. Arturo y Clementina de Aldea Turin realizarán un teatro contra el maltrato organizado por la compañía 'Garapiellu' de Pillarno. Ya para poner el broche final, a las 01.00 horas se celebra la Nueche Folk-Metal en la calle El Sol con 'Taranus'.

Concierto de la banda de Avilés. Hoy da comienzo el ciclo "Conciertos en los Quioscos" en el que la Banda de Música de Avilés ofrecerá su primer concierto del verano. Hoy a las 12.30 horas en el Parque de Ferrera se podrán escuchar piezas bailables, pasodobles y canciones "de las de toda la vida".

Puertas abiertas de la nao "Victoria". La réplica de la nao "Victoria" de Magallanes podrá visitarse hasta el próximo martes, día 10 de julio, de 10.00 a 21.00 horas. Se encuentra atracada en la dársena San Agustín (junto al Centro Niemeyer). La entrada cuesta 4 euros (adultos), 2 euros (niños entre 5 y 10 años) y 10 euros (abono familiar de 2 adultos y hasta 3 niños entre 5 y 10 años de edad).

Concierto en Santa María del Mar (Castrillón) . Dentro de "Verano cultural" de Castrillón, hoy a las 13.00 horas tendrá lugar una sesión musical llevada a cabo por la banda de la escuela 'Adioses Jazz Club'.

Mercado en Salinas (Castrillón). El mercadillo "Armada Market" termina hoy. Podrás encontrarlo en el restaurante La Finca de Salinas, entre las 11.00 y las 21.00 horas. La entrada es gratuita.

Fiestas en Coto Carcedo (Castrillón). Hoy finalizan las fiestas en Coto Carcedo. La jornada comienza con el reparto del bollo y el vino a los socios de 12.00 a 14.00 horas. A las 13.30 horas sesión de vermú con la orquesta Carmelo, a las 17.30 horas la final del campeonato de baloncesto y a las 18.30 horas la final del campeonato de fútbol sala. a las 19.30 horas se realizará la entrega de premios de ambas finales. A las 20.00 horas comienza la romería a cargo de la orquesta Versión Original.

Fiestas de San Martín de Laspra (Castrillón). Hoy finalizan las fiestas de San Martín de Laspra. A lo largo de la mañana se recorrerá el pubelo animando a la gente a participar en la jornada festiva. A las 13.30 horas se celebrará una misa en la iglesia con el coro 'La Bodega' de Candás. a las 13.30 horas se hará entrega de una distinción a Celso Campo Rodríguez, de 90 años. De 16.00 horas a 18.00 horas el grupo 'Youropia' organizará juegos infantiles, y a las 19.00 horas comienza la verbena con la orquesta 'Alma Latina'.

Fiestas en Las Vegas (Corvera). Desde las 12.30 horas hasta las 15.00 horas la sesión de vermú en la calle la Serrería será amenizada con la actuación de la cantante Rocío. Desde las 11.00 horas hasta las 18.00 horas concentración motera en la Plaza Pineo con recorrido por el barrio incluído. A las 19.30 horas reparto del bollo y la botella de vino para los socios en la carpa de la fiesta. a las 20.00 horas animación para los niños con la actuación del payaso Tato. A las 21.00 horas actuación del grupo Beatriz. A las 23.00 horas serán los fuegos artificiales. Una vez estos terminen, se dará paso a la actuación del Dúo Aroma, y posteriormente el Grupo Beatriz actuará de nuevo para cerrar las jornada.

Centro

Fiesta en Bedriñana (Villaviciosa). La localidad maliayesa de Bedriñana celebra las fiestas de La Velilla con misa solemne cantada (13.00 horas) y un festival de tonada presentado a las 19.00 horas por Esther Fonseca y en el que participan Rubén Barrero, Jorge Tuya, Adolfo Uría, Andrea Menéndez, Lorena Corripio y Luisa Martínez, entre otros. Abre el festival el gaitero local Pablo Domínguez Medio.

Occidente

Teatro en Tapia. Dentro de la programación cultural del Carmen está prevista hoy la actuación del gurpo Odisea Teatro con la obra "Cerrado por defunción". Será a las 20 horas en el auditorio.

Jornadas del bonito en Tapia. Doce establecimientos hosteleros de Tapia celebran hoy y mañana las décimo séptimas jornadas del bonito.

Feria en La Caridad. La capital franquina acoge la segunda jornada de su XVII Feria Artenatur con la participación de 38 expositores. En el programa de hoy figuras actividades como una exhibición de deportes tradicionales a las 12 o animación folclórica a las 14 horas. A las 17 horas habrá una tirada de bolo tradicional y a las 19 exposición de los patos participantes en el concurso de cocina.

Concierto de la banda de música de Cangas del Narcea. En la plaza Rafael Rodríguez, de Cangas del Narcea, la banda de música ofrecerá un su concierto de las fiestas del Carmen. Será a las 13.15 horas.

Curso tirador de voladores. La Federación de Peñas de la pólvora de Cangas del Narcea organiza un curso de tiradores y apurridores de voladores para toda la gente, a partir de 15 años. Es gratuito. .

Oriente

Fiestas de Loreto en Colunga. Colunga celebra las fiestas de Nuestra Señora de Loreto con misa solemne en la iglesia de san Cristóbal El Real (12.00 horas) seguida de procesión hasta el campo de Loreto y subasta del ramo. A las 18.30 horas hay juegos infantiles en el parque Pérez-Cubillas y por la noche hay verbena.

Voley playa en Ribadesella. La playa de Santa Marina, en Ribadesella, acoge hoy desde las 19.00 horas la final del Torneo de Voley Playa de Ribadesella, puntuable para el ranking nacinal de la modalidad.

Procesión marítima en Ribadesella. Ribadesella celebra hoy el día grande de las fiestas de la Virgen de Guía. La misa será a las 12.00 horas seguida de procesión marítima y sesión vermú. A las 19.00 horas tendrá lugar una degustación de fideuá en la cofradía de pescadores.

Feria de Indianos en Colombres. La feria de indianos de Colombres que este año está dedicada a Cuba cierra hoy sus puertas. A lo largo de la jornanada se instalará un mercado de artesanía y alimentación en la plaza Manuel Ibáñez y habrá actuaciones musicales, presentaciones de libros y teatro al aire libre.

Espacio Joven Llanes. La iniciativa de ocio juvenil alternativo Espacio Joven Llanes destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, organiza hoy una actividad de dinámica grupales. Espacio Joven tiene lugar en las instalaciones del Aula del Mar de 18.00 a 22.00 horas.

Sanfermines en Infiesto. La calle el Quesu de Infiesto acoge un encierro con vaquillas de trapo desde las 20.50 horas. Los asistentes cantarán los tradicionales vivas, goras y puxas a San Fermín. Los restaurantes servirán los tradicionales "Huevos del santo" (huevos, patatas fritas y beicon).