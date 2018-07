Luis Enrique te invita a bailar buena salsa

"Enhorabuena, tu suerte será la nuestra" o "toda la suerte del mundo en tu nueva etapa", eran algunos de los mensajes que desde el momento en que Luis Enrique Martínez se convirtió en el nuevo seleccionador no dejan de llegar a la cuenta de twitter de Luis Enrique. Todo sería de lo más normal si no fuera porque la cuenta no pertenece al entrenador asturiasno sino a un cantante de salsa de Nicaragüa que ya está acostumbrado a la confusión.





Lamento decepcionarlos, yo no soy el Luis Enrique de la selección española ?? pero los invito a bailar buena salsa jajaja ???? — Luis Enrique (@LuisEnrique) 9 de julio de 2018

