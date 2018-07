El mensaje de un "luchador contra la leucemia" que ha conmocionado Twitter

Los que critican las redes sociales dicen (en ocasiones con cierta razón) que muchas veces son nidos de víboras en los que miles de personas se escudan en el anonimato para criticar con ferocidad todo aquello con lo que no están de acuerdo o que no les gusta especialmente. Pero a veces, afortunadamente, estos agoreros de ciberespacio se equivocan. En los últimos días un enfermo de leucemia ha conmocionado Twitter con unas palabras que han recibido muchas contestaciones y que han hecho que este joven no se tenga que enfrentar tan solo a una enfermedad tan terrible como la suya.



Esta historia comienza el pasado día 9. Es entonces cuando @jurassicRob cuelga un texto titulado "me toca de nuevo luchar contra la maldita leucemia". " Desde el principio de la enfermedad me ha gustado contaros todo por aquí y me he sentido genial y respaldado por todos los mensajes que me habéis dejado. Siempre he intentado venir con buenas noticias y siendo positivo pero esta vez por desgracia no es así", comentaba el tuitero. Le tocaba volver a luchar contra una enfermedad que no se daba por vencida. Le toca pasar por quimio y un trasplante. "¿Lo bueno? Que mi hermano mayor Fran, que parece que es mi ángel de la guarda es 100 por cien compatible conmigo", comenta el internauta confesando que tiene "miedo, incertidumbre, pena de volver a perder el pelo e hincharme, perderme otro verano, ver sufrir a los míos?".



En apenas unos días el mensaje fue contestado por decenas de personas. "Flipando con todos los mensajes que me estáis mandando y todo el apoyo que recibo", confesó el tuitero. Las redes sociales han vuelto a servir para apoyar a alguien. "Seguro que lo logras, eres un campeón", resumía una usuaria de Twitter. Desde luego que fuerzas no le van a faltar. Y si hace falta se le mandan más. Que para eso también sirven (o deberían servir) las redes sociales.





Me toca de nuevo luchar contra la maldita leucemia...?? pic.twitter.com/vlsTAcckcI — JurassicRob (@JurassicRob) 9 de julio de 2018