Lotería Nacional, ONCE, Primitiva y Bonoloto del jueves 12

Lotería Nacional, ONCE, Primitiva y Bonoloto del jueves 12

Los jueves son los días que más sorteos se celebran. Tanto Loterías y Apuestas del Estado como la Organización de Ciegos de España se unen esta noche para ofrecer a sus clientes numerosas oportunidades de cambiar su vida. Como viene siendo habitual desde la redacción del periódico esta noche estaremos pendientes de todos los sorteos para contártelos en cuanto se celebren. ¿Quieres saber si has sido agraciado? Es sencillo: pincha en cada uno de los títulos de esta página y te redirigiremos al sorteo en cuestión. ¡Tú eliges que juegas pero recuerda que debes jugar de forma responsable (si no te diviertes no es un juego) y que tienes que mirar las páginas web oficiales para poder participar de forma segura. En internet se multiplican las estafas en este tipo de sorteos.



La Lotería Nacional es uno de los juegos que más premios reparte. Se celebra sólo dos días a la semana: un sorteo se celebra los jueves a las nueve de la noche aproximadamente (ese es el que te contaremos hoy si pinchas en el título de esta sección) y el otro se celebra el sábado a mediodía. En el de hoy se pone en juego un primer premio con 300.000 euros de galardón al Primer Premio y 60.000 al segundo.



Es el sorteo más antiguo y con más solera de cuántos se celebran bajo el paraguas de Loterías y Apuestas del Estado. El domingo además se celebra el Gordo de la Primitiva.



Bonoloto se celebra casi todos los días. No en vano es uno de los sorteos más conocidos de Loterías y Apuestas del Estado y de los más baratos puedes participar desde sólo 50 céntimos de euro. Por eso muchos deciden repetir constantemente apuesta y jugar a los mismos números. En este caso se juega con un complementario y un reintegro. Siempre tienes diferentes posibilidades de ganar.



La Organización Nacional de Ciegos de España pone en juego hoy tres de sus más conocidos sorteos. El primero que te contaremos en nuestra página de sorteos es el cupón: el juego más conocido y el que más consumidores compran cada día para contribuir, además, a la labor social de la ONCE. Pero hay más: también te contaremos los 40 números premiados del Súper ONCE y los tres del Tríplex. Nuestro objetivo: que no te pierdas ningún número ni sorteo. ¡Mucha suerte y que mañana puedas salir a celebrarlo (o esta misma noche)!