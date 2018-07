El militar y el guardia civil de "la Manada" pueden volver a su trabajo

El militar Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, dos de los miembros de "la Manada", vuelven a figurar como "activos" en sus trabajos aunque no tiene destino. El Ministerio de Defensa les levanta la suspensión de sus funciones pero no les asignará destino hasta que no exista una sentencia firme. En ambos casos sí cobrarán el sueldo base propio de su profesión.

Tanto el soldado como el guardia civil fueron condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra aún tiene que resolver los recursos presentados y dictar sentencia. Ambos se encuentran en libertad provisional hasta que eso ocurra.

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) publicó ayer la orden de levantar la suspensión de sus empleos desde el pasado 22 de junio, el día en que salieron de la cárcel en libertad provisional. Ambos pasan a estar en "activo". En el momento que exista una sentencia firme, los cuerpos a los que pertenecen los dos condenados tendrán la última palabra.

El militar quedará a disposición del general jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra y adscrito a efectos administrativos a la Subdelegación de Defensa en Sevilla, donde trabajaba. El Ministerio de Defensa sostiene que no se "podía evitar" el alzamiento de la suspensión de las funciones del militar porque su puesta en activo "se produce de forma automática en la aplicación de la ley". A falta de una sentencia firme, el Reglamento impone un plazo máximo de seis meses de suspensión de un militar de sus funciones.

En el caso del guardia civil, se abrirá un procedimiento reglado en el que se estudie la infracción cometida por el sevillano. Si fuera considerada una falta muy grave, la sanción prevista en el régimen disciplinario va desde la suspensión de empleo de tres meses a seis años, a la retirada de servicio o la perdida de puesto en el escalafón.