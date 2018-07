La oposición apoya a las compañías para salvar el circuito de teatro asturiano

Los partidos políticos de la oposición se unen a la lucha de las compañías teatrales asturianas y los ayuntamientos para salvar el circuito de Artes Escénicas del Principado de Asturias, ante la decisión de la Consejería de Educación y Cultura de convertir el sistema en una red de subvenciones "que empeora el sector escénico asturiano de forma grave", tal como denuncia "EscenAsturias", la asociación que aglutina el grueso de compañías de la región.

Desde que se conoció el pasado mes de junio la decisión "unilateral" de Consejería de convertir el circuito de teatro en un programa de subvenciones -hasta el momento el Principado abonaba de forma directa la mitad del importe de los montajes y la otra mitad correspondía a los ayuntamientos- la escena asturiana está en pie de guerra. Tras varias reuniones con los responsables de cultura del gobierno asturiano infructuosas, "EscenAsturias" comenzó una ronda de encuentros con los partidos de la oposición. Tanto el Partido Popular, como Unidos Podemos, Izquierda Unida y Foro Asturias, apoyan la lucha de la escena asturiana. A la espera de citarse en los próximos días con Ciudadanos y PSOE, los partidos de la oposición se unen en un frente común para llevar a cabo propuestas para salvar al teatro de la región.

El portavoz de cultura del grupo parlamentario popular, Pedro de Rueda, asistió ayer a una reunión con los profesionales de la escena y arremetió contra el Gobierno: "No tiene ni las partidas adecuadas, ni contempla al teatro en sus presupuestos, ni es capaz de encontrar otras formas jurídicas para solventar esta situación". De Rueda cree que el Principado "carga al ayuntamiento con el problema" porque "ni se toma en serio el teatro, ni la cultura, ni a los asturianos".

De forma paralela a la ronda de reuniones con los representantes de las diferentes fuerzas políticas, las compañías asturianas se citaron también con algunos de los responsables de la programación cultural en los ayuntamientos. En el encuentro se creó una "mesa de trabajo para buscar alternativas que no supongan la desaparición del sector", reza el comunicado de "EscenAsturias". Para su presidente, Luis Alija, la ley de Contratos del Sector Público -que regula contratos superiores a 15.000 euros- a la que alude el Principado para cambiar el funcionamiento del circuito "no es un problema, sólo es una excusa de Consejería". Alija recuerda que la propia ley prevé una excepción para las representación artísticas y la propiedad intelectual. Aunque aún no se han perfilado medidas concretas de actuación, la intención es mantener una comunicación fluida entre políticos, ayuntamientos, responsables técnicos y compañías. La idea es llegar a acuerdos para modificar el circuito porque ven "más fácil cambia algo existente para mejorarlo que echar por tierra todo el camino recorrido y empezar de cero", tal como indica "EscenAsturias".

Alternativas

El sistema de subvenciones no entra en los planes de ninguna de las partes afectadas porque muchos ayuntamientos no pueden pagar por anticipado los montajes y luego solicitar una subvención.

Una de las alternativas podría ser llevar a cabo convenios de colaboración como ocurre, por ejemplo, en Navarra. Es una de las propuestas de Luis Vigil, responsable de Kamante Teatro: "El convenio es una opción porque, al final, esto es una decisión política". Vigil critica la gestión de Consejería y está dispuesto a asumir un parón en la programación para el próximo año 2019 -consciente de la falta de tiempo para ejecutar las cambios- pero "siempre que sirva para algo".

Por el contrario, Alija considera que aún se podría completar la propuesta del año que viene porque "si hay voluntad, lo demás no importa". Basa su argumentación en el trabajo en consenso entre todas las partes y responde a quienes tratan de "desmantelar" el circuito con datos: "El programa de teatro ahora mismo supone un gasto de treinta céntimos por cada habitante de Asturias".