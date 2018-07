"El arte y el creador tienen la obligación de transgredir"

El pintor Marcos Tamargo (Gijón, 1982) inauguró ayer en la bodega Pago de los Capellanes, en Burgos, su nueva exposición "Tierra adentro". El gijonés, que este verano ya ha expuesto en ferias internacionales de Corea del Sur, reúne en esta muestra una selección de obras inéditas. Además de esta cita, tiene previsto exponer en la feria "ArtMarbella", entre el 21 y el 25 de este mes.

- ¿De qué modo se relacionan el espacio expositivo y las piezas que componen "Tierra adentro"?

-La serie que he preparado para esta exposición engloba piezas de los últimos 3 o 4 años. Algunos de los cuadros los pinté durante mi estancia en Kenia; otros, los más recientes, los pinté ya en Europa: en Asturias, Inglaterra... También los hay que tienen más que ver con tierras de Castilla, donde se encuentra el Pago de Capellanes. Son piezas muy matéricas, por lo que en algunas he incluido objetos y cargas encontradas en el propio paisaje del que procede la obra.

- ¿Por qué combina el pequeño y gran formato y en qué modo afecta esta elección al contenido de las obras?

-Yo siempre utilizo soportes de todo tipo: papel, lienzo, tabla... Y también de diferentes formatos. Por ejemplo, justo acabo de dejar en Seattle un cuadro de tres metros. Trato de no encasillarme y aprovecho la libertad que me aportan los distintos tamaños que puedo utilizar. No responde tanto a una elección en base al contenido que me propongo transmitir, sino que decido el formato según lo que me va pidiendo el desarrollo de la propia obra.

- ¿Algún material nuevo en este trabajo?

-Esta serie presenta un contraste fuerte entre las piezas que produje en Kenia, que son más luminosas, y las de este último año y medio, en las que predominan los blancos y negros. He querido inmortalizar la nieve, que es algo efímero, en el tiempo. Se ve muy bien la diferencia entre los trabajos según los materiales que empleo en unos y otros.

- ¿"Tierra adentro" parte de algún detonante cultural como su libro de artista sobre "Cántico espiritual"?

-Sí, de alguna manera yo considero los viajes como un detonante cultural. Para mí suponen un crecimiento tanto personal como pictórico, y esto lo reflejo en mis cuadros.

- ¿Y de dónde parten sus obras?

-Parten de bocetos de ideas, de personas que conozco, de conversaciones que tengo... Todo puede dar lugar a la creación artística.

- En su trabajo, ¿cuánto hay de método y cuánto de intuición?

-Trato de partir de algo que tengo bien estudiado, pero hay piezas que tardo una semana y otras un año, porque a veces el cuadro comienza de una manera y al final te pide tomar caminos que no habías previsto.

- ¿La obra artística carece de sentido sin el espectador?

-Respeto que hay muchos artistas que no les gusta el mercado del arte, que implica la exposición ante el público. Pero a mí me gusta que mi obra sea vista. Veo la obra completa al ser expuesta, observada y criticada.

- ¿Le afecta la censura en el terreno artístico?

-Alguna experiencia he tenido. Creo que es obligación del arte y del creador transgredir. Yo creo que el creador con minúsculas puede generar obra por dos motivos: por amor hacia algo o alguien, o con la intención de poner de manifiesto una situación o hacer crítica social. En este caso, el trabajo tiene que causar malestar en la sociedad para considerarlo un arte.

- ¿Qué lugar ocupa hoy el artista a nivel sociocultural?

-La sociedad sin cultura no avanza. Cada persona debe luchar en pro de la cultura. Se trata de un deber individual. Las instituciones tienen que ayudar, pero no se puede delegar sólo en ellos. Cada uno debe contribuir al nivel que pueda. El artista tiene la obligación de dar toques de atención a la sociedad.