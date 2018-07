Cupón de la ONCE del lunes 16 de julio de 2018

En esta noticia te contaremos, dentro de unos minutos, cuál es el número premiado en el cupón de la ONCE de hoy lunes 16 de julio de 2018, así como el Súper Once y el Tríplex, los otros dos juegos de la Organización Nacional de Ciegos de España. Recuerda que todos los días puedes consultar tanto estos sorteos como los de Loterías y Apuestas del Estado en nuestra página de sorteos.



Todavaía no está disponible el número premiado en el Cupón diario de la ONCE de hoy lunes 16 de julio de 2018, así como el número de La Paga. Ten en cuenta que el sorteo del cupón de la ONCE es diario y que si no has logrado dar con la combinación ganadora puedes tener mañana una nueva oportunidad que, además, el viernes es más grande al sortearse el Cuponazo. Los cupones de la ONCE los puedes adquirir a tu vendedor habitual o en puntos autorizados como estancos o gasolineras.



Súper Once

La combinación ganadora del Súper Once todavía no está disponible. En cuanto se haga pública la podrás encontar aquí. Antes del sorteo se ha obtenido una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Una apuesta está integrada por una combinación de números de entre las aceptadas en el producto más el precio pagado para dicha combinación. Existen 7 tipos de apuestas en función de la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 ó 5. Con estos elementos se podrá optar a los premios que correspondan, en función del tipo de apuesta, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos. El importe de la apuesta mínima es de 1 euro.



Tríplex

El resultado del Tríplex de la Once aún no está disponinble. En este caso la apuesta cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras de la combinación ganadora y en el mismo orden obtendrá 150 euros. A partir de ahí se pueden obtener premios de hasta 50 céntimos de euro. ¡Una ayuda nunca viene mal!