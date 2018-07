Hallan muertos a un matrimonio y sus dos hijos en su casa en Tenerife

Cuatro personas de una misma familia, un matrimonio y sus dos hijos menores, han aparecido hoy muertas en su casa en La Orotava, al norte de Tenerife, ha informado a EFE fuentes de la investigación.

Los cadáveres de las cuatro personas han sido localizados en su vivienda de este municipio del norte de la isla canaria, han indicado a Efe fuentes de la Guardia Civil.

Según la Cadena Ser, el padre de familia habría asesinado a su mujer y sus dos hijos, acabando posteriormente con su vida. Es por ello que todo apunta a un nuevo caso de violencia machista.

No obstante, el instituto armado, que se ha hecho cargo de las investigaciones, ha informado de que por ahora no descarta ninguna hipótesis del suceso, del que no han dado más detalles.