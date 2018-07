Asturias reclama su propio emoticono sidrero

Hoy se celebra el día internacinal del emoticono o como se llama oficialmente el "World Emoji Day". Turismo Asturias, la cuenta oficial de Twitter de la Consejería de Turismo del Principado de Asturias ha aprovechado la festividad para pedir que se cree un emoticono que rinda homenaje a la sidra asturiana y a su particular forma de tomarla. Un emoticono escanciando una botella y su correpondiente vaso de sidra es lo que daría juego a pedir este particular "emoji". No es la primera vez que se pide algo parecido.



"Porque somos muchos los que lo echamos de menos, en el Día Mundial del Emoticono #WorldEmojiDay, insistimos en la necesidad de contar con un #emoji en honor a nuestra bebida por excelencia: Sidra de Asturias."





