Los 8 looks de Paula Echevarría en Sancti Petri

La actriz asturiana pasa unos días de vacaciones con su hija Daniella en las costas gaditanas. La candasina ha pasado por Marbella y Marruecos y ahora se encuentra en el poblado de Sancti Petri, en Cádiz. Durante estos días la propia actriz ha compartido en redes sociales varias imágentes en las que se puede apreciar lo bien que lo está pasando relajándose a orillas del mar.



Paula Echevarría se ha permitido incluso bromear con sus "haters", es decir, con todos aquellos que no parecen muy contentos con la actitud de la asturiana y su forma de vida.



Lo que si que comparte la actriz con todos sus seguidores son sus looks. En bañador, bikino, traje de noche o vestido de fiesta, la asturiana siempre se deja ver en las redes sociales. Estos son los 8 looks con los que ha posado en diferentes imagenes durante sus vacaciones en Sancti Petri.



El primero de los looks con el que se pudo ver a la asturiana durante sus vacaciones fue este que lució junto a su hija. Se trata de un pantalón palazzo tobillero que combina junto con un kimono fluido estilo blazer con cinturón.



En esta segunda imagen, compartida por la propia actriz, luce un bikini en un tono que está de moda, el verde militar o caqui, muy favorecedor, con un solo tirante y volante.Aquí vemos a la asturiana con un kimono floreado a modo de vestido, muy fresco para los días estivales. Se trata de un clásico en el armario de Paula Echevarría, ya nos tiene acostumbrados a este tipo de prendas, siempre apostando por el vestido camisero muy del estilo de su amiga la diseñadora Ali Hernández.El bañador es la prenda que ha entrado en auge este año por ser una prenda favorecedora y sexy. Paula lo une a una camisola de lino fresca y estilosa para las altas temperaturas gaditanas, es un diseño de Jorge Vázquez.Bikini en tonos claros, acierto seguro a la hora de resaltar un cuerpo moreno. Este en concreto es de la marca "Etam" de la cual la actriz asturiana es embajadora.Mono corto combinado con encaje sencillo pero chic para las jornadas playeras, de su tienda preferida del norteEstampado y forma clásica que nunca pasa de modaVestido corto, de corte friego con un hombro al aire y una especie de "fajín" a modo cinturón para marcar silueta. Es noche fue al concierto de Sweet California con su hija Daniella.