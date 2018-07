Bad Bunny, expulsado de un salón de belleza de Oviedo por ser hombre

El rapero Bad Bunny tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram, que ayer pudieron enterarse de primera mano de su reacción tras encontrarse con una negativa insospechada en un salón de estética de Oviedo.

"Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura+pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja. ¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Cómo se le llama a eso? Díganme ustedes".



El rapero colgó este comentario, acompañado de una foto del establecimiento. Los comentarios no se hicieron esperar, más de 8.500 en un rato y 160.000 "me gusta".

LA NUEVA ESPAÑA llamó al establecimiento, ubicado en el centro de Oviedo, pero no fue posible la comunicación. La valoración del rapero tuvo efectos inmediatos en Google, donde a media tarde el salón de belleza recibía críticas positivas pero más tarde, después de trascender la denuncia del rapero, caían en picado.

Muchos de los seguidores de Bad Bunny afearon la conducta del salón de belleza reclamando una atención para cualquier cliente. Otros se ofrecieron al cantante para reparar sus uñas si no encontraba en Asturias un salón de belleza que le admitiese como cliente. La mayoría de los usuarios no podían creer lo que estaban leyendo.

El interprete de "Te boté" se enfadó con la respuesta del salón que no deja de ser una anécdota para algunos. Bad Bunny llegó ayer a Gijón tras triunfar en el festival Tomorrowland donde cosechó críticas diversas a su actuación.

Para el concierto anoche en Gijón, solamente quedaban disponibles las entradas puestas a la venta en taquilla. El de Bad Bunny fue uno de los conciertos de mayor afluencia dentro de Gijón Life.