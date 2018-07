Expulsan al rapero Bad Bunny de una peluquería de Oviedo por ser hombre

El cantante Bad Bunny está en Asturias para actuar esta noche en el Festival Gijón Life. El puertorriqueño ha pasado por Oviedo donde ha intentado acudir a un salón de belleza y no le han atendido por ser hombre. El rapero se ha quejado en la red social Instagram de esta situación de la siguiente manera:

"Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO por que soy HOMBRE jajajaja real no se que pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja En que año estamos? En el puto 1960? Como se le llama a eso? ?Díganme ustedes"

Las reacciones no se han hecho esperar y cientos de mensajes han llegado a la cuena del cantante. Con más de 16 millones de seguidores en Instagram, esta tarde la imagen ya cosechaba mas de 160.000 "me gusta" y más de 8.500 comentarios.

Muchos de los seguidores de Bad Bunny afeaban la conducta del salón de belleza reclamando una atención para cualquier cliente. Otros se han ofrecido al cantante para reparar sus uñas si no encuentra en Asturias un salón de belleza que le admita como cliente. La mayoría de los usuarios no podían creer lo que estaban leyendo.

Las quejas hacia el establecimiento ovetense también han sido significantes. Ha media tarde de hoy, el salón de belleza recibía críticas positivas en Google mientras que poco más tarde de que Bad Bunny hubiera publicado el citado post estas valoraciones caían en picado.

El interprete de "Te boté" se enfadó con la respuesta del salón que no deja de ser una anécdota para algunos. Bad Bunny llega a Gijón tras triunfar en el festival Tomorrowland donde cosechó críticas diversas a su actuación.

Para el concierto de esta noche en Gijón, solamente quedan disponibles las entradas puestas a la venta en taquilla. El de Bad Bunny será uno de los conciertos de mayor afluencia dentro de Gijón Life.