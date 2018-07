El salón de belleza de Oviedo responde a Bad Bunny: "No tenemos que cambiar nuestra política de empresa por muy famoso que sea"

El rapero Bad Bunny tiene más de 16 millones de seguidores las redes sociales, que ayer pudieron enterarse de primera mano de su reacción tras encontrarse con una negativa insospechada en un salón de estética de Oviedo.

"Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura+pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja. ¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Cómo se le llama a eso? Díganme ustedes".

Desde el salón de belleza contaron que el rapero fue tratado exactamente igual que el resto de sus clientes. "Se le explicó con toda la educación del mundo que era un local para mujeres, y, de hecho, le dimos la dirección de otro establecimiento que sí que es unisex" decía una de las trabajadoras, y añadía "nosotras no tenemos que cambiar la política de nuestra empresa por muy famoso que sea".

Además, debido a la repercusión del cantante, que colgó el mensaje tanto en Twitter como en Instagram, el centro de belleza fue el blanco de los fans durante toda la tarde. "Lo que no podemos entender es el acoso al que fuimos sometidas, además de las malas reseñas en la web, el teléfono no dejaba de sonar para decirnos ´es el rey´" explicaban desde el local "no es nadie para hacer eso, para subir una foto sin consentimiento y con ese mensaje".

La empresa, actualmente se está planteando acciones legales contra el rapero puertorriqueño, que ya ha borrado sus publicaciones sobre el establecimiento ovetense.