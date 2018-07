Emilio Sagi: "La zarzuela es un género que tiene futuro"

El director de escena Emilio Sagi impartirá una conferencia este jueves, en el marco de los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias. La ponencia de Sagi -a partir de las 11.30, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en presencia de la reina Letizia- se centrará, según avanzó a LA NUEVA ESPAÑA, en "cómo sobrevivir en el proceloso mar de la puesta en escena".

Las claves de esa supervivencia, según Sagi, están en la cabeza: "Hay que ser bastante inteligente, tener la cabeza en su sitio, pero esto en cualquier trabajo. Muchas veces decimos: ´fulanito tiene una voz maravillosa´, pero hay que saber utilizar esos dones. Y luego está el sentido común, que es muy importante. Aunque en nuestra carrera creo que el sentido común no tiene que ser muy común porque, si no, no tiene gracia".

El director de escena valora además el nivel que ha alcanzado el Festival de Teatro Lírico de Oviedo, y defiende el futuro de un género que cree que está en un momento clave: "La zarzuela carga con la leyenda de todo el mal que le hizo la dictadura, que se apropió. Pero es un género puro, con personajes populares, con honradez. Muchos directores, entre los que me encuentro, no entramos en este mundo para hacer la zarzuela casposa que se hacía, sino para renovarla y para que los aspectos teatrales del género se resalten. Creo que el Teatro de la Zarzuela está haciendo una labor impresionante a este respecto, haciendo proyectos juveniles. Y el público está cambiando mucho".

El trabajo del Teatro de la Zarzuela hace que Sagi plantee que, en este momento, no era adecuado fusionar este organismo con el Teatro Real, como pretendía el gobierno del popular Mariano Rajoy. Un proyecto que anuló el nuevo ministro de Cultura, José Guirao. "Creo que las decisiones siempre hay que trabajarlas muy concienzudamente. No sé si se ha esquivado una bala, pero sí que creo que el Teatro de la Zarzuela tiene que seguir como está. A lo mejor en un futuro se puede hacer esa fusión, pero creo que hay que pensarlo muy bien, reflexionar mucho y mirar todos los detalles de cómo se hace esa fusión antes de anunciarla".