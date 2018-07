Como personalizar tu perfil de Netflix

Hasta ahora los avatares de Netflix eran, cuanto menos, aburridos. La plataforma se ha dado cuenta y ha decidido cambiarlos. Seguramente si has entrado en la aplicación móvil o en la televisión inteligente en las últimas horas habrás visto cómo han cambiado los avatares. Los ves mejor, más claros y en dos dimensiones. Pero aún puedes ir más allá. Desde esta semana Netflix te permite ser quién quieras ser. ¿Sabes cómo hacerlo? Te lo explicamos.

Accede a la aplicación (en el teléfono móvil o en la tableta, que es donde es más sencillo). Dale al botón "más" en la parte inferior derecha. Arriba verás los perfiles que tienes activos. Pincha en "administrar perfiles" y luego haz clic encima del lápiz que aparece sobre cada imagen o avatar, luego pincha en otra vez en la foto (así no cambias el nombre)... y ¡listo! Te saldrá una lista con todas las opciones que tienes: a los ya denominados clásicos se suman Stranger Things, Lost in Space, Orange is the new black y House of Cards además de Marvel, Bright (la película) y otras series.

Pero, ¿se ampliarán lo personajes? Es previsible dado todo el catálogo que tiene la plataforma. Pero, de momento, disfruta de lo que hay.