Llevo años organizando bodas y estos son mis diez consejos para los novios

Si eres de los que siempre has querido casarte o si nunca lo has pensado pero te vas a enfrentar a tu boda. Da igual cómo lo afrontes. El caso es que va a ser uno de los días más importantes de tu vida y vas a sufrir para organizarlo. Por eso es importante que tengas en cuenta los consejos de los profesionales que saben de esto. Hemos hablado con una persona que lleva años asesorando a novios y este es su decálogo de consejos para que todo salga bien. "Una boda es una concatenación de decisiones por lo que hay que tener muchas cosas claras desde el principio", asegura.



Tipo de boda

Es importante que los novios tengan claro el tipo de boda que quieren o que se pueden permitir. Si quieren que sea algo íntimo o concurrido, tipo cóctel (cada vez está más de moda) o para comer sentados. Si quieren que sea un viernes, un sábado o un domingo (una día este último cada vez más habitual entre los novios).



El presupuesto

Todo es, lógicamente, cuestión de dinero. Es algo que puede parece obvio pero hay que intentar encajar una definición presupuestaria antes de empezar y controlar los gastos. Es importante porque muchas bodas se "autosufragan" pero nunca hay que hacer una boda que no nos podamos permitir. A veces surgen sorpresas por lo que hay que llevar a cabo una buena contabilidad y tener siempre a mano las facturas de los proveedores y las cuentas más que claras. Hacienda puede pedirlas.



La fecha

También puede parecer obvio pero hay que pensarlo. Y con tiempo. La fecha muchas veces puede depender de que tengamos lista la iglesia, el ayuntamiento, el restaurante o la finca.



El método

No sólo hay que decidir si te quieres casar por la iglesia o por lo civil. También es necesario saber si vas a casarte con un concejal, un notario o un maestro de ceremonias que oficie la boda con un toque más personal en el mismo lugar en el que vas a celebrar la fiesta. En este último caso tú mismo deberás decidir el protocolo de tu evento.



Organizador de la boda

¿Vas a hacer una gestión propia o vas a recurrir a un organizador? El profesional te puede ayudar porque al final las bodas son eventos con características muy concretas y a muchos les vienen grandes y llegan agotados al día clave.



El sitio

Igual de importante que cómo te vas a casar es el sitio. Tienes que vigilar que tenga toda la infraestructura necesaria para un día tan importante y con tanto movimiento de gente.



Los proveedores

Mi consejo es que de cada servicio (decoración, flores, vehículo, DJ, catering, fotografía, vídeo, maquillaje...) se idan al menos dos o tres presupuestos. Es imposible citarse con tantos proveedores pero gracias a internet tenemos acceso a información de forma fácil y rápida. No sólo es importante el precio, también tienes que tener feeling con la persona que contratas para que así te transmita la tranquilidad necesaria.



Atuendo

Tienes que tener en cuenta dos cosas: la época del año y que tu atuendo como novio o novia va a marcar el protocolo de la boda. La vestimenta refleja de alguna forma el carácter de los contrayentes, perdura en las fotos y en los vídeos y por lo tanto es importante que te siente bien pero también que te sientas cómodo.



Vuestra boda es vuestra

Mucha gente quiere meter mano en las bodas con su experiencia pero tienes que tener claro que tu boda es tuya. Está bien que aceptes sugerencias pero cada pareja es un mundo. Nunca se puede agradar a todo el mundo y se supone que sólo te casas una vez.



La última semana, libre

Tienes que intentar librarte de todo tipo de tareas o cargas o cosas pendientes para que la última semana puedas llegar lo más relajado posible al gran día. La última semana suele ser una locura. Si se juntan tareas pendientes y compromisos sociales puede ser muy estresante por lo que intenta cerrarlo todo antes.



Y, sobre todo, disfruta

Has perdido tiempo, has contratado a gente y ahora tienes que confiar en ellos. No puedes estar siendo el organizador de tu boda. Una vez que entras por la puerta de la iglesia o la ceremonia eres el protagonista y un invitado más. Para eso hay profesionales que saben lo que tienen que hacer. No puedes estar pendiente de que a alguien le sirvan vino o que pongan una canción.