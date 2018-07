Un joven contrae una grave infección al enterrarse en arena

Kelli Mulhollen Dumas. Ese es el nombre de la protagonista de la última historia viral en Facebook. Tiene algo que contar y no es para menos. Hace unos días publicó en la red social el problema que había sufrido su hijo: el joven padece desde que volvió de vacaciones una fuerte infección en todo su cuerpo provocada por el ataque de varios insectos con los que entró en contacto al enterrarse en la arena Lo que parecía un juego terminó por ser una pesadilla. La propia madre creyó en un princpio que eran pulgas o mosquitos pero la infección comenzó pronto a extenderse por todo el cuerpo.

El caso es que Michel, que así es como se llama el chico, acabó ingresado en un hospital tras regresar de un viaje de placer a Florida.

Tal y como informa hoy el diario Noticias 24 el médico que estudió al chico le confirmó a la americana "que se trataba de la larva migrante cutánea, una enfermedad de la piel causada por larvas de anquilostomas procedentes de animales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades". "No puedo expresar lo traumático que es para un adolescente –y su madre- saber que hay gusanos viviendo en el cuerpo", declaró Dumas durante una entrevista con The Washington Post. Y es que la infección que contrajo el chico (y que se propaga a través de las heces de animales o de humanos y se puede contraer sólo por caminar descalzo por la playa) va a requerir un largo tratamiento. El problema es que los insectos no sólo le picaron. También pusieron huevo dentro de su cuerpo por lo que le joven tendrá que ser sometido a una operación.