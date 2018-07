La maldición que se cebó sobre Locomía cuando intentaba resurgir como grupo

El grupo Locomía sigue vivo. Eso es algo de lo que muchos no tenían noticia hasta hace apenas unos meses. La muerte de dos de los que habían sido sus integrantes (Santos y Frank) ha vuelto a traer a la actualidad a un grupo al que muchos consideraban caduco y trasnochado pero que, sin embargo, sigue teniendo seguidores. En su cuenta oficial de Instagram Locomía tiene 74 publicaciones: dos de ellas para dar el pésame por el fallecimiento de miembros del grupo. Hay quién dice que el fallecimiento de varias personas de un mismo entorno en un corto período de tiempo de apenas unas semanas es una maldición. Pero puede que para Locomía sea todo lo contrario. Quizá estos hechos luctuosos hayan sido la excusa que necesitaba el grupo para volver a la escena, para que la gente sepa que siguen vivos.

El fallecimiento de Santos fue el primero que los puso de nuevo en el mapa. No es de extrañar. El triste hallazgo del cuerpo sin vida del que fue miembro de la banda durante sus años de mayor éxito cumplía todos los requisitos para sorprender a más de uno. Santos Blanco murió olvidado en el Albergue Covadonga de Gijón. Había acudido para pedir cama. Llevaba varios días durmiendo entre indigentes en una de las instituciones benéficas más conocidas de Asturias. Algunas informaciones apuntan a que mendigaba y buscaba una nueva oportunidad en Gijón. Cuando los seguidores más fieles de Locomía ya casi se habían repuesto de lo sucedido llegó la segunda parte: la pérdida de Frank.

Se cuidaba, no bebía, no fumaba? pero a pesar de todo una enfermedad acabó con la vida de Frank. Era el segundo mazazo para el grupo y muchos empezaban ya a hablar de una maldición como la que persiguió durante años a grandes iconos tanto del cine como de la música a nivel internacional.

Pero, ¿qué hace actualmente los cuatro componentes del grupo? Locomía sigue en activo explotando lo mejor que tiene: su archivo. Los cuatro miembros actuales de la banda saben lo que vende y han decidido no dejarlo atrás. Ataviados con cuatro abanicos y cuatro colores diferentes salen al escenario a cantar sus históricas canciones en espectáculos que tratan de recordar lo mejor de los 90. En las últimas semanas también han actuado en el Orgullo Gay de Madrid y en otros festivales. Además en sus redes sociales el grupo anuncia un "resurgimiento" en forma de conciertos por todo el mundo este mismo verano.



Los nuevos integrantes del grupo

Después de los míticos llegaron los nuevos. Ricky Arenas, Eden Cañadas, Félix Montas y Alfon Pedrazuela son los encargados actualmente de pilotar el grupo. Experiencia en el cante y el baile (sobre todo en el latino) no les falta a ningún de ellos. Hace apenas unos meses firmaron un contrato para hacer un anuncio para una compañía telefónica americana pero de lo que de momento no sabe nada nadie es de un nuevo disco. Sus fans, sobre todo los latinos que son los que más siguen al grupo, tendrán que esperar. Lo que parece que no volverán será éxitos como su canción más mítica, que acumula 20 millones de visualizaciones sólo en uno de los canales de Youtube en los que está colgada.