La tarta de ciruela y queso que pueden hacer hasta los principiantes

Seguro que muchas veces te lo has planteado: quieres hacer un postre para una cena con amigos y no sabes qué ofrecerles. Miras en la despensa y no tienes muchas opciones. Pero lo peor es que tampoco se puede decir que tengas mucha maña cocinando. Pues bien, tenemos la solución definitiva. Una tarta de ciruela y queso elaborada por la conocida bloguera gijonesa Mary Paz Álvarez Gancedo que es, tal y como la propia creadora de la receta reconoce, "apta para para principiantes". Además es una receta que no exige que tengas una cocina muy equipada.

Es una tarta de ciruela pero en realidad podéis elegir la fruta de temporada que queráis. Lo primero que vamos a repasar, como siempre, son los ingredientes que necesitamos y que, como podéis comprobar, no son muy difíciles de encontrar.



Ingredientes

Para la pasta brisa necesitamos 250 gramos de harina, 125 de mantequilla, 20 mililitros de agua, un huevo, una pizca de sal y una cucharadita de azúcar. Para la tarta necesitamos medio kilo de la fruta que más te guste (ciruelas o albaricoques por ejemplo, 500 gramos de queso fresco o batido, 100 gramos de azúcar, 100 de harina fina de maíz, 500 mililitros de nata líquida, 100 gramos de mantequilla, otros seis huevos, un sobre de levadura y el zumo de medio limón. ¿Lo tenemos todo? Pues empezamos.



Elaboración

Lo primero que tenemos que hacer es elaborar la pasta brisa. Para ello mezclamos en un bol todos los ingredientes enteros sin tocarlos. Los amasamos enteros bien y lo dejamos reposar unos 45 minutos. Pasado ese tiempo forramos con esta pasta el fondo de un molde (de los que se desmontan) y que previamente hemos untado con mantequilla y hemos enharinado. Luego batimos el queso con el azúcar y los huevos, añadimos la mantequilla fundida, la harina fina de maíz, la levadura, la nata y el zumo de limón y seguimos batiendo hasta lograr una mezcla homogénea y la vertemos sobre el molde que tenemos forrado. Vamos ahora con la fruta. (Sigue leyendo después de la foto).

Después de cortarla por la mitad, lavarla y quitarle el huevo la colocamos boca abajo sobre la crema que tenemos en el molde. Lo introducimos todo en el horno previamente calentado durante una media hora o unos 40 minutos (vete observando cómo se hace). Luego lo dejamos enfriar, lo desmoldamos y espolvoreamos azúcar glas a nuestro gusto? y a disfrutar.

