Las cinco series de Netflix de las que todo el mundo hablará después del verano

Puede que te gusten más o menos pero lo que está claro es que tendrás que verlas para opinar. En verano hay más tiempo libre gracias a las vacaciones y eso es toda una ventaja a la hora de poder disfrutar de las series que Netflix tiene dentro de su plataforma. Nosotros hemos creado un ranking con las cinco que tienes que ver de forma obligatoria si quieres participar en las conversaciones en cuanto vuelvas al trabajo. ¿Te imaginas que tus compañeros hablan en la pausa del café de series que no has visto? Tranquilo, si ves estas cinco vas a poder dar tu opinión. Tanto si te gustan como si no. O casi mejor si no te gustan. Comenzamos.



(Des)encanto

Desde que vio la luz Futurama (con un éxito relativo) el creador de Los Simpsons no se había atrevido a llevar a cabo un nuevo proyecto. Por eso es tan importante lo que va a suceder este mes de agosto en Netflix. Con los calores del verano podrás descubrir la nueva serie de Matt Groening: (des)encanto. En ella se narran las idas y venidas de una princesa más que especial.

Chicas buenas

Es una de las series de moda. Netflix no la ha promocionado en exceso consciente quizá de la bajada del consumo televisivo en verano pero sin duda es uno de los exitazos de la temporada. Tiene algo de "Las chicas del cable" mezclado con "Mujeres desesperadas" y "Ozark". No te la puedes perder.

Fariña

Es la serie española del año. Hace días te contábamos las razones por las que va a volver a triunfar. Y si aún no la has visto ahora tienes dos buenas razones: la puedes disfrutar del tirón y sin anuncios y la justicia ha vuelto a permitir que se venda el libro de Nacho Carreteo que dio origen a la ficción de Atresmedia.

Las chicas del cable

Llegará en septiembre (oye, hay muchos que se cogen las vacaciones ese mes), y tiene el encanto de haber sobrevivido ya a tres temporadas y de ser la primera creación española de Netflix en nuestro país. Si quieres saber más aquí te dejamos las primeras imágenes de la tercera temporada de la serie.

La casa de las flores

Es una de las que más promociona la compañía americana de vídeo bajo demanda. Es una serie mejicana que llega a España con el gran aliciente de que en ella se va a poder ver a un soberbio Paco León haciendo de mujer (María José, una mujer transgénero). Tiene pinta de que no va a dejar a nadie indiferente.