Así fue el emotivo regreso de Fran a Pasapalabra, con dedicatoria a su padre y al HUCA

Llegó el día. El más esperado para los seguidores de Pasapalabra. Hoy se produjo el regreso de uno de los concursantes más queridos de la historia del veterano programa, el asturiano Fran González. Tras varias semanas sin aparecer en el programa del rosco de Telecinco, debido a un problema de salud de su padre que le obligó a ausentarse de las grabaciones del concurso, el ovetense, que ya se ha quedado al borde de completar el rosco de Pasapalabra y que se ha ganado el corazón de telespectadores gracias a su sencillez, humildad y su eterna sonrisa, ya está de vuelta.

Y precisamente con una sonrisa volvió hoy al plató de Pasapalabra. Christian Gálvez, presentador del concurso, se mostró encantado con su regreso. "Hace ya unos cuantos programas me encontraba aquí mismo contando que un concursante, Fran, no podía continuar con nosotros; sin embargo enviamos un mensaje a Fran invitándole a volver después de que todo fuese mejor. Hoy ha llegado el día, hoy está con nosotros Fran. ¡Fran y su sonrisa!", anunció el presentador al mismo tiempo que se fundía en un abrazo con el concursante ovetense. Como ya había anunciado el concurso, no tuvo que pasar por la "silla azul", la prueba de selección previa al concurso en sí.

Así, Fran González regresó a Pasapalabra en su programa número 49, con 42.600 euros acumulados y a la caza de un bote que supera los 800.000 euros. Y, además, regresó para enfrentarse a la misma contrincante con la que ha protagonizado duelos legendarios: la cordobesa Aurora que busca dinero para la empresa de su hermana.

"Quiero agradecer al programa que me hayáis llamado tan pronto", agradeció Fran. Igualmente, Christian Gálvez destacó las buenas palabras que ha tenido Aurora para Fran durante su ausencia. "Es digno de alabar. Y de disfrutar nosotros como espectadores este duelo", ensalzó el presentador de Pasapalabra, que se rió porque el concursante asturiano saltó al plató "ya con posición de rosco".

Además hubo dedicatoria especial de Gálvez al padre de Fran, Paco. "Sus sonrisas van dedicadas a ti", señaló el presentador antes del rosco final. Igualmente, Fran se acordó del HUCA, donde estuvo ingresado su padre y lanzó un mensaje de agradecimiento al personal sanitario por el trato recibido.



El gran regreso de Fran a Pasapalabra

Fran ya lo advertía antes de su regreso: "Vengo a llevarme el rosco, aunque sé que es complicado". Este asturiano, biólogo de formación y que quiere llevarse el bote para ayudar a su familia, fue a por todas en su regreso. Aurora, su rival, no se lo puso nada fácil en el rosco. El toma y daca de uno y otro servía para ver cómo avanzaban las respuestas tiñendo de verde las letras que antes eran azules.

La primera vuelta del rosco se cerró con 17 aciertos para cada uno de los concursantes, faltaban por tanto 7 letras para llevarse el gran premio final. Aurora tomó ventaja y aún le quedaban 18 segundos y cinco preguntas por delante. Fran llegó a las últimas cinco preguntas con 13 segundos para responder y preguntaba en cada asalto por "cuánto tiempo me queda", nervioso al ver que se acercaba el final.

Cuando apenas restaban ocho segundos para finalizar su tiempo y cuatro respuestas por contestar Fran se puso por delante. Aurora se quedaba con 20 aciertos, uno menos que el asturiano y volvía a requerir a Cristian Gálvez por el timepo que le quedaba. Los segundos fueron pasando, el crono de los últimos cinco segundos ya sonaba, aumentando la tensión del concurso. Fue el momento en el que la rival de Fran lo intentó, pero no supo quien era el futbolista croata del Barcelona ganador de Liga y Copa, Rakitic era la respuesta.

El asturiano finalizó su rosco con 22 aciertos y ningún fallo, Aurora por su parte se quedó en 21 y dos fallos. Fran volvió a vencer tras mucho tiempo sin pisar el plató de Pasapalabra. Mañana volverá para intentar llevarse el bote del concurso que ahora asciende a 834.000 euros.

El asturiano llega a su participación número 50 en Pasapalabra y lo hace defendiendo la butaca naranja que le acredita como actual ganador.