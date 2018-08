Fran gana "in extremis" a Aurora en Pasapalabra: segunda victoria tras su regreso

Tras regresar ayer a Pasapalabra y reencontrarse con el rosco final, Fran, el asturiano que se ha convertido en todo un fenómeno del concurso, volvió hoy a enfrentarse a Aurora. Ambos volvieron a repetir una dura lucha hasta el final. Como fue Fran quien se llevó la victoria de ayer, en el día de hoy fue su contrincante la que tuvo que pelear por seguir en el programa. Aurora se deshizo de Nieves al primer envite y volvió a sentarse en la mesa del concurso.

Con la ayuda de Sonia Ferrer y Gonzalo Miró, Fran, fue sumando prueba tras prueba los segundos necesarios para lelgar en buen lugar al rosco final. El asturiano bromeba con que "aún no me han salido canas" cuando le preguntaban por su participación número 50 en Pasapalabra. Durante los primeros compases hubo que pedir el VAR porque no salian las cuentas con una de las canciones que otorgan puntos a quien acierte su título. Yolanda Ramos, quien ayuda a Aurora, confundió el éxito de Juanes "La camisa negra" por "La camisa nueva", el VAR ayudo a Fran a conseguir llevarse el triunfo en esa prueba.

En ese momento Fran llegaba con un segundo menos que Aurora. Tras las pruebas de la mesa llegó el turno al rosco final. El asturiano llegaba con 132 segundos a su butaca naranja mientras que Aurora lo hacía con 141. El rosco otorga ahora mismo 834.000 euros a quien acierte las 25 letras de sus casilleros. Para Fran son 50 las pruebas finales a las que se ha enfrentado, para Aurora son 35 y su butaca es la azul.

Antes de comenzar el rosco final Fran quiso saludar a Diego, el hijo de una de las profesoras que tuvo en la facultad de biología. Pero no comenzó del todo bien el rosco para el asturiano que ya en la letra H falló su respuesta. No supo dar con el nombre del ordenador que comandaba la nave de la película "2001, una odisea en el espacio", Hal.

Aurora por su parte iba como un avión, jugando con los tiempos y sin perder un segundo si no sabía la respuesta, la contrincante del asturiano se plantó con 18 acierto y 31 segundos por delante sin ningún fallo. Fran debía hacer una gran recta final para pasar a su rival. Así fue.

Con 14 aciertos, 29 segundos para acertar y 1 fallo en su haber, Fran se enfrentó al más difícil todavía. El biólogo cogió carrerilla y esprintó hacia la meta final y terminó con 22 aciertos y 1 fallo, adelanto a Aurora y se puso en cabeza. Su contrincante, quizás tras verse sobrepasada, no supo reaccionar y se quedó en 21 aciertos y 2 fallos.

Fran volvió a ganar una vez más, pasó de los 50 programas y alzó el montante final del rosco hasta los 840.000 euros. El lunes vuelve Pasapalabra y Fran volverá a defender su silla naranja lo que le da el pase directo a la final.