Fran la lía en Pasapalabra: acierta una letra imposible y "altera" al público con la palabra "gayola"

Ya nadie puede dudarlo: Fran ha regresado a Pasapalabra con la fuerza y destreza que le caracteriza. O incluso un poco más. Una tarde más desde su vuelta al programa del rosco de Telecinco -y ya van tres- no ha dejado opción a su dura rival, Aurora, la cordobesa que busca ganar el bote para ayudar a su hermana con su empresa. Pero, en esta ocasión, más allá del vibrante duelo entre ambos y de las grandes rachas de letras que es capaz de encadenar Fran -y también Aurora- en el rosco de Pasapalabra, el concursante asturiano -biólogo de formación y vecino de Colloto- ha dado mucho juego: acertó una definición imposible para "el común de los mortales" y se echó unas risas con el público.

Y es que un Fran risueño da mucho juego a Pasapalabra. Quedaban veinte segundos y sólo le faltaban tres letras para completar el rosco: la "G", la "Q" y la "Y". "Tengo opciones para cada una de ellas", aseguró el concursante ovetense. Y llegó el primer momento divertido cuando le tocaba responder a la "G". "¿Si la aciertas qué vas a hacer?", le preguntó el presentador Christian Gálvez, para saber si, de seguido, iba a lanzarse a contestar la siguiente, la "Q", o no. "Si la acierto, diré 'paso'. Y si la fallo, pues tu dirás 'no' y ellos (señalando al público) dirán: 'oooh'", contestó Fran generando las carcajadas entre el público por su forma de expresarse, tan gráfica.

Y llegó el momento de contestar a la "G". Entonces, Fran demostró que está muy preparado para enfrentarse al rosco. "Con la 'G': harto o satisfecho de comer", preguntó el presentador. "Gorruendo", respondió, sin dudarlo, el concursante asturiano. En efecto. Una palabra al alcance de muy pocos.



Fran provoca las risas en Pasapalabra



Además, el acierto le dejaba al borde de completar el rosco y cumplir su sueño de llevarse el bote, que asciende a más de 800.000 euros. Le quedaban dos palabras por delante: la "Q" y la "Y". Se tiró a por esta última: "Contiene la "Y": coloquialmente, cárcel de presos". Respondió, pero ya se había dado cuenta de que el vocablo que tenía en mente no era correcto: era con "Ll" y no con "Y". "Trullo", contestó Fran. Y, ahora sí, llegó el "no" de Christian Gálvez y el "oooh" del público.

Pero Fran, que se mostró más que a gusto en el plató de Pasapalabra, siguió dando espectáculo. Resultó que la respuesta correcta era "gayola". "Ahhh, gayola, pues esa palabra...", empezó a decir Fran hasta que se vio interrumpido por las risas de algunas "mentes calenturientas" del respetable. "No, no, no me iba a referir al signficado de gayola en el que estáis pensando...", soltó Fran. Carcajadas por todos los lados: su rival, Aurora, el presentador, los famosos invitados, el público... Y el propio concursante asturiano.

Fran consumió su tiempo y terminó con el rosco completo salvo la "Y" fallada y la "Q", que dejó sin contestar. Aurora intentó alcanzarle en su turno final, pero le fue imposible. Así, por tercera vez consecutiva desde su vuelta tras el percance de salud que sufrió su padre, Fran ha vuelto a ganar a su rival en el rosco de Pasapalabra. Parece haber activado el modo invencible y tiene el bote entre ceja y ceja.