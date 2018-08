Fran se queda en blanco al principio de Pasapalabra... pero fue un espejismo

Fran tuvo un momento de debilidad pero pronto se repuso a tiempo y volvió a imponerse a Aurora en el rosco de Pasapalabra. Cuatro veces pasó el turno a su rival cuando estaba contestando en el rosco de Telecinco antes de sumar su primer acierto y tomarse un pequeño respiro. Y es que a Fran se le nota el estado de ánimo y ayer se notaba que las cosas no estaban marchando del todo bien. Rompió el hielo con la letra "E" y la respuesta con la que comenzó su reacción fue "esterilidad".

No pudo darle continuidad con la "F" y su rival se mantuvo firme y sumó dos nuevos aciertos. La batalla entre dos de los contendientes que más juego han dado en el veterano programa presentado por Christian Gálvez se planteaba de nuevo encarnizada, pero lo tenía realmente cuesta arriba. El resultado era de 15 a 1 a favor de su eterna competidora cuando Fran empezó su espectacular remontada.

Comenzó acortando distancias con siete respuestas acertadas seguidas: hacha, Indonesia, jactancia, litosfera, metraje, naufragio y pañal. La cara le había empezado a cambiar y ya se le veía con esa chispa y con esos nervios que le provocan sus ya famosos carcajadas. Tuvo que parar con la letra "O" pero ya nada era igual. Y es que su rival cargaba con dos fallos que también la lastraban. Intentó, sin embargo, mantener su ventaja con otros dos aciertos. Fran -biólogo de formación y vecino de Colloto- sufrió después un pequeño contratiempo y perdió todas sus opciones de ganar el bote de 846.000 euros que hay acumulado a la espera de que alguien consiga completar el rosco. El error llegó con la "T" y la respuesta equivocada fue "temática".

No fue capaz Aurora -la cordobesa que busca ganar el bote para ayudar a su hermana con su empresa- de aprovechar el error de Fran puesto que a continuación volvió a pasar palabra y a partir de ahí el asturiano no tuvo compasión. Tres aciertos más, un nuevo turno baldío por parte de Aurora y otros tres aciertos de Fran bastaron para que la remontada ya estuviera completada. Y encima Aurora llevaba dos errores por uno del ovetense: en caso de empate a aciertos, Fran saldría ganando. No hizo falta.

La suerte estaba echada ya que Aurora contaba con mucho menos tiempo que Fran en el reloj y tenía poco margen de maniobra. El de Colloto había comenzando con 139 segundos por 119 de su oponente. Al final, la victoria fue clara para el asturiano: 22 a 19.



Cuarto programa tras su regreso a Pasapalabra

Es la cuarta victoria consecutiva de Fran tras el percance de salud que sufrió su padre. El de Colloto ha vuelto a ganar a su rival en el rosco de Pasapalabra y parece haber activado otra vez el modo invencible y tiene el bote entre ceja y ceja. Un bote que no deja de crecer.