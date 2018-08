Cómo saber si te están robando Netflix (y cómo evitarlo)

La opción que te da la plataforma de contenidos multimedia Netflix de que puedas compartir tu cuenta con varias personas a veces trae consigo quebraderos de cabeza. Quizá lo has dejado con tu expareja o has roto la relación con un amigo de toda la vida al que no quieres seguir dejando que vea sus series favoritas a tu costa. Pero, ¿cómo saber si esa persona sigue utilizando tu Netflix? Comprobarlo es bastante sencillo y se puede hacer de varias maneras. La primera es nada más acceder a la aplicación.



Aplicación

En cuanto abres Netflix en tu ordenador, en el portátil o en un teléfono móvil, tableta o Smart tv la aplicación te pide que escojas uno de los perfiles que tienes activos (normalmente hay tantos perfiles como personas comparten esa cuenta aunque se pueden crear más, lo que no permite la plataforma es que haya más de las personas contratadas conectadas a la vez pero no se limita el número de perfiles). Escoge uno que no sea el tuyo y fíjate en la sección "seguir viendo". Si ves que van avanzando capítulos o que se han empezado series o películas nuevas es que te están robando la cuenta. Pero ojo, que los hay que saben este truco y lo que hacen es verse la película hasta el final para que en ese apartado no aparezca nada de "seguir viendo". Son muy inteligentes pero aún tienes una segunda forma de "pillarles" en un renuncio.

Si una vez conectado desde una tableta o desde un móvil a tu cuenta accedes a "Más" y luego pinchas en "cuenta" se te abrirá el navegador de internet y te dirigirá a la página web de Netflix en donde se recogen, entre otras, cosas, datos útiles para saber si te están robando Netflix. Mira en "actividad reciente del dispositivo" y ahí encontrarás en dónde se ha utilizado tu cuenta. Más abajo en "mi perfil" y "actividad de visionado" puedes ver lo que se ha reproducido desde tu perfil en las últimas semanas.



Quitar el "seguir viendo"

Este último apartado tiene, además, otra función muy útil. Junto a cada capítulo de cada serie y cada película aparece una especie de señal de prohibido, si "pinchas" encima esa serie o esa película desaparecerá en 24 horas de tu sección de "seguir viendo". Todos hemos rechazado alguna vez seguir con esa serie que nos aburría y muchas veces no sabíamos como evitar que siguiera saliendo en "seguir viendo". Pues ahí tienes la explicación.