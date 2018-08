La petición de los fans de Ana Guerra a Pasapalabra

Ana Guerra está demostrando que no solo se siente cómoda sobre un escenario y micrófono en mano. La artista canaria no lo está haciendo nada mal en Pasapalabra, el concurso del rosco de Telecinco en el que está participando esta semana en el equipo del concursante asturiano Fran González. Ambos están teniendo una buena conexión y en el día de hoy brindaron buenos momentos al programa. Así, no es de extrañar la marea que está generando en las redes el paso de "Ana War" por Pasapalabra.



La intervención de la cantante canaria en el concurso de Telecinco está siendo muy comentada en Twitter. Y, sobre todo, por sus seguidores, que no son pocos. Muchos de ellos elogian su paso y su acierto en las pruebas para conseguir segundos para que Fran González intente hacerse con el bote en el rosco.



"Ana haciendo una prueba ella solita, nada nuevo bajo el sol. Si es que todo lo hace bien jaja. #Pasapalabra", ha comentado una de sus seguidoras. "Que Ana ha hecho la prueba casi solita. ¡Pero qué lista es! Estoy flipando, ¡es la puta ama! #Pasapalabra", dijo otra. Otros han sido más directos: "Es una crack" o "Ana, la reina de Pasapalabra".



Y hay quienes han ido más allá, pidiendo a los gestores del concurso que alarguen la estancia de Ana Guerra en el programa del rosco o la fichen. Una petición que algunos hacen extensiva a Nerea, concursante de Operación Triunfo con quien ha coincidido Ana Guerra en Pasapalabra:



"La silla fija para ellas dos, Nerea y Ana Guerra, qué bonica me hacen la tarde #Pasapalabra"



"Ana es un amor, dejadla ganar siempre #Pasapalabra"



"Fichen a Ana Guerra, por favor #Pasapalabra"



"¿Pueden llevarla todos los días? #Pasapalabra"





ANA ES UN AMOR DEJADLA GANAR SIEMPRE#Pasapalabra — ??Yeah Yeah Fire?? (@Nerea_Blake) 13 de agosto de 2018

La gran conexión entre Ana Guerra y Fran Pasapalabra

Ciertamente,demostró un buen desempeño en varias pruebas. En dos de ellas encadenó varios aciertos seguidos, limpiando ella solita el panel. También brindó un momento gracioso con Fran, el concursante asturiano, quien no es ajeno al encanto de la cantante de Operación Triunfo. Yhizo un chiste con ello.Además, los segundos arañados por Ana Guerra -yel otro integrante del equipo de Fran en Pasapalabra- le fueron muy útiles al asturiano que, una vez más, venció a su eterna rival, Aurora, en el rosco.Mañana volverá de nuevo a estar Ana Guerra en las pantallas de todos los seguidores de Pasapalabra. Un aliciente más para muchos en un programa que vive uno de sus mejores momentos con los