La emotiva despedida entre Fran y Aurora en Pasapalabra: se acabaron sus duelos

Pasapalabra pone fin a una tanda de programas que ya queda para la historia del concurso del rosco de Telecinco: ya no habrá más duelos intensos entre Fran y Aurora. La concursante cordobesa, que buscaba dinero para ayudar a su hermana con sus proyectos empresariales, ha caído eliminada en la "Silla azul", la prueba previa en la que se enfrenta el perdedor del rosco del concurso anterior contra un nuevo contrincante. Esta vez venció la nueva cara, Isabel, convirtiéndose así en una nueva rival a batir para el asturiano Fran González, que sigue a lo suyo, dejando "cadáveres" a su paso por el veterano programa que acumula un gran número de seguidores. Ya se acerca a los 60 programas.

"Tanto fue el cántaro a la fuente, que se rompió", debe pensar Aurora. Fran González no le ha dejado demasiada opción en los últimos programas desde su regreso tras su abandono temporal por los problemas de salud de su padre. Tras su vuelta, Fran ganó siempre en el rosco a Aurora, relegándola a la "Silla azul" en el programa siguiente. Y ha sido en el Pasapalabra de hoy martes cuando la cordobesa ha fallado en la prueba previa, siendo eliminada.

En este punto se produjo un momento emotivo y hasta lacrimógeno, en el que Fran y Aurora demostraron que, más allá de respeto, se han cogido cariño después de tantos enfrentamientos en Pasapalabra. Christian Gálvez, presentador del concurso del rosco, les ofreció que se despidiesen el uno del otro, y no defraudó: el asturiano apenas pudo contener las lágrimas y Aurora terminó derramando alguna.

Fran no se anduvo con chiquitas: "Me ha encantado conocerte, eres una tía de puta madre", dijo tomándose la licencia de soltar una expresión inapropiada en el horario infantil. Aurora también contestó con bonitas palabras: "Le deseo todo lo mejor, me ha encantado conocerlo".

A los elogios también se sumó el propio Gálvez, que no dudo en ensalzar la figura de Aurora. "Gracias por hacer de este programa algo mucho más grande", señaló. Fran volvió a referirse a ella antes de enfrentarse al rosco diciendo que es "estupenda" y desenado que "vuelva pronto" al programa. Igualmente, confesó que ya se han hecho "amigos".



Fran, más cómodo que nunca en Pasapalabra



Y de ahí, al lío. Fran, en su línea, ante su nueva rival, Isabel. El asturiano cada vez se siente más cómodo en el plató de "Pasapalabra" y hoy animó la tarde en la prueba musical: la acertó a la primera y se lanzó a cantar más que otras veces. ¡Y en rumano! El ovetense entonó como pudo el estribillo de "Dragostea dintei". "Yo es que el rumano...", se disculpó. Risas generalizadas en el plató y en los dos famosos que le acompañan en su equipo: Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz.