Veinte millones para el ganador del Extra de Verano de la ONCE de hoy miércoles 15 de agosto de 2018

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE es uno de los que más premios reparte de todas las loterías que se ponen en juego en España. Se trata del gran sorteo de la época estival y uno de los más esperados por los jugadores habituales de la ONCE. Aquí podrás conocer en cuanto esté disponible el número premiado y si has sido galardonado con alguno de los muchos premios que hay en juego.



Premios

También hay unos jugosos premios adicionales.Recuerda que aquí puedes conocer las combinaciones ganadoras de éste y otros sorteos todos los días. Tanto de la ONCE como de la Lotería Nacional, como Euromillones, Bonoloto o el Gordo de la Primitiva.La emisión del producto estará formada por números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.1 premio de 20.000.000 € a las 5 cifras y serie.119 premios de 60.000 € a las 5 cifras.1.080 premios de 3.000 € a las 4 últimas cifras.10.800 premios de 60 € a las 3 últimas cifras.108.000 premios de 15 € a las 2 últimas cifras.1.080.000 premios de 6 € a la última cifra