Peris-Mencheta: "Los Lehman estuvieron en todas las salsas durante siglo y medio"

Henry Lehman era un judío alemán que a mediados del siglo XIX llamó a la puerta de los Estados Unidos. "Lo hemos visto muchas veces: en 'El Padrino', en 'América, América'", señala el actor Víctor Clavijo, uno de los seis intérpretes que estrenan esta noche (21.00 horas) en el teatro Palacio Valdés de Avilés "Lehman Trilogy. Balada para sexteto en tres actos" , un espectáculo "de teatro, pero con música", tal y como lo definieron casi a coro el director de escena Sergio Peris-Mencheta y el director musical, Litus Ruiz, que se hace ahora también actor. Se trata de la historia de "una familia que estuvo en todas las salsas a lo largo de siglo y medio", en palabras de Peris-Mencheta, "el viaje de una familia que quería prosperar sin saber a costa de qué", según Clavijo.

La crisis del banco Lehman Brothers -el 15 de septiembre de 2008- supuso el comienzo de la crisis económica actual. "Lo singular de esto es que en aquel consejo de Administración no había ningún representante de la familia Lehman: el último había muerto en los setenta", recuerda Peris-Mencheta, el muñidor de un espectáculo que "descubrió" en el Festival Grec de Barcelona y que le atrapó de tal forma como "para llevar dos años, todos los días, trabajando en él", confesó. El texto es de Stefano Massini, que es uno de los dramaturgos italianos más celebrados del momento. Lo es tanto que dirige el Piccolo Teatro de Milán. "Es una balada, un gran poema. Cuando se estrenó lo fue con veintitantos actores. En Barcelona había seis actores: uno para cada uno de los Lehman", explicó Peris-Mencheta. La versión del también actor es, sin embargo, mucho más ambiciosa: los ciento y pico personajes que se mencionan tienen encarnadura en cada uno de los actores (además de Clavijo y de Ruiz; Pepe Lorente, Darío Paso, Leo Rivera y Aitor Beltrán). Este último lo explicó con claridad: "Me parece que hago veintitantos", señaló. "Es una locura, pero no me he divertido nunca tanto como haciendo este trabajo", añadió. "Estamos pensando en cobrar entradas para ver el espectáculo entre cajas", bromeó Clavijo. Y es que los cambios son constantes. Los personajes que salen son del tipo de Abraham Lincoln y Jefferson Davis; Sigmund Freud, Henry Ford, el presidente Roosevelt. "O incluso Dylan", recalcó Peris-Mencheta.

La partitura de Litus Ruiz, según apuntó el propio director musical de la función, "sitúa al público en el tiempo y, además, desengrasa". Los seis actores cantan, cuatro tocan el piano en directo. Y, además, suenan en vivo guitarras eléctricas, acústicas, un xilófono, unas cucharas... Y hasta un banjo. De hecho, Litus Ruiz se marcó un tema al finalizar la rueda de prensa. Cantó y sus compañeros de escena, le hicieron los coros.

"La obra está tan bien escrita que un neocapitalista dirá que así se hacen las cosas y un anticapitalista señalará los errores del sistema", destacó Paso. "En todo caso, los Lehman se atrevieron a cambiar el mundo", concluyó Peris-Mencheta.